蕭美琴台東造勢 賴坤成有自信進立院對抗韓國瑜

民進黨今天下午在台東辦造勢大會，副總統候選人蕭美琴（中）力薦與賴坤成（左）的花東賴蕭配，行政院長陳建仁（右）也出席力挺。（記者黃明堂攝）

2024/01/07 17:39

〔記者黃明堂／台東報導〕民進黨今天下午在台東辦正副總統及立委選舉造勢大會，副總統候選人蕭美琴說與立委候選人賴坤成是花東「賴蕭配」，兩人個性互補。她與賴清德的「賴蕭配」在中央規劃、布局全球，地方上則需要有隨時停下腳步傾聽民意的賴坤成。賴坤成則有自信未來在立院成為對抗韓國瑜的「阻瑜」先鋒。

行政院長陳建仁也出席台東造勢，批評在習近平說要統一台灣，在野黨的對手也附和中國，這場選舉將決定台灣保有自由民主法治，或者依靠中國的威權專制。他也打出民進黨政績牌，推出前瞻建設國民黨時代偏重北部的區域建設，台東平均每人獲得超過九點六萬的前瞻經費，僅次於馬祖。他請大家將長期關心台東文化及弱弱的賴坤成送進立法院。

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賴坤成說，自己當過八年台東市長，這場造勢大會的場地緊鄰海濱公園曾經是垃圾場、墓地，他改造為海濱公園，旁邊的「普魯（泳池）」，他用最簡單的工法就維持自然湧泉，但國民黨掌市政後，耗費數億整建，卻讓湧泉出不了水，他的遠見及執行力都最佳。

賴坤成說，如果對付國民黨的候選人黃建賓，他遊刃有餘，但因有人不認民進黨初選失敗，脫黨又被開除黨籍仍執意參選，這場選戰詭譎，非常艱難，但他有信心勝選，而且自己論政論法論社會資歷，都有實力嗆國民黨不分區排首位的韓國瑜。

蕭美琴上台獲贈並穿上排灣族國寶工藝家陳利友親織的戰袍，她說，賴坤成綽號「霸告」，智商一九○，身高剛好是大家耳朵的高度，最容易傾聽大家的聲音，而且勤走基層，跟大家聚會，聽大家的反映，一起決定台東要往哪裡走，請大家支持賴坤成。她也說，她跟賴清德這組賴蕭配也會多照顧東部，並持續打造創新、繁榮、公益、永續台灣。

民進黨今天下午在台東辦造勢大會，副總統候選人蕭美琴（中）力薦與賴坤成（左）的花東賴蕭配，行政院長陳建仁（右）也出席力挺。（記者黃明堂攝）

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