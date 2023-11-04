柯文哲曾擋北市廚餘建設 環境部曝回收廚餘去處

環境部統計，111年家戶廚餘回收量約48.9萬噸。（資料照）

2023/11/04 20:06

〔記者吳柏軒／台北報導〕前台北市長、民眾黨總統參選人柯文哲被爆料，曾用「吃飯沒廚餘」為由，擋該市10億元廚餘廠建設，引爆網路討論廚餘議題；環境部今（4日）指出，國內廚餘經中央與地方多年努力，111年家戶回收量約49萬噸，未來仍會持續協助地方，以多元化方式處理廚餘。

環境部表示，為協助地方妥善處理廚餘，自108年起補助地方新設置51套破碎脫水設備及17廠快速醱酵設施，台中市及桃園市也興設廚餘厭氧消化廠，另外新北市則將廚餘送到畜牧場與豬糞尿共消化，透過多元化方式，讓廚餘可以獲得妥善的處理。

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國內廚餘經多年來在中央與地方共同努力下，已有效再利用於養豬、堆肥及生質能源化，依111年統計，家戶廚餘回收量約48.9萬噸，其中養豬約19.8萬噸（占40.5%）、堆肥約24.7萬噸（占50.5%）、厭氧消化約3.9萬噸（占8%）、其他飼養黑水虻等約0.5萬噸（占1%）。

環境部強調，未來將協助地方政府，持續加強推動廚餘能資源化工作，以促進循環經濟。另外也呼籲，民眾養成惜食的好習慣，在家吃多少煮多少，到餐廳吃多少就點多少，減少廚餘，共同為環境盡一份心力。

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