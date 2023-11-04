為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

柯文哲曾擋北市廚餘建設 環境部曝回收廚餘去處

環境部統計，111年家戶廚餘回收量約48.9萬噸。（資料照）

環境部統計，111年家戶廚餘回收量約48.9萬噸。（資料照）

2023/11/04 20:06

〔記者吳柏軒／台北報導〕前台北市長、民眾黨總統參選人柯文哲被爆料，曾用「吃飯沒廚餘」為由，擋該市10億元廚餘廠建設，引爆網路討論廚餘議題；環境部今（4日）指出，國內廚餘經中央與地方多年努力，111年家戶回收量約49萬噸，未來仍會持續協助地方，以多元化方式處理廚餘。

環境部表示，為協助地方妥善處理廚餘，自108年起補助地方新設置51套破碎脫水設備及17廠快速醱酵設施，台中市及桃園市也興設廚餘厭氧消化廠，另外新北市則將廚餘送到畜牧場與豬糞尿共消化，透過多元化方式，讓廚餘可以獲得妥善的處理。

國內廚餘經多年來在中央與地方共同努力下，已有效再利用於養豬、堆肥及生質能源化，依111年統計，家戶廚餘回收量約48.9萬噸，其中養豬約19.8萬噸（占40.5%）、堆肥約24.7萬噸（占50.5%）、厭氧消化約3.9萬噸（占8%）、其他飼養黑水虻等約0.5萬噸（占1%）。

環境部強調，未來將協助地方政府，持續加強推動廚餘能資源化工作，以促進循環經濟。另外也呼籲，民眾養成惜食的好習慣，在家吃多少煮多少，到餐廳吃多少就點多少，減少廚餘，共同為環境盡一份心力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
柯自豪否決廚餘處理廠 洪申翰：團隊內部層層環節都失效
2023/11/03 14:35

柯自豪否決廚餘處理廠 洪申翰：團隊內部層層環節都失效
稱「吃飯沒廚餘」 四叉貓PO柯文哲吃便當影片打臉
2023/11/03 12:15

稱「吃飯沒廚餘」 四叉貓PO柯文哲吃便當影片打臉

大同3C黃金酬賓月 驚喜價再賺回饋
柯文哲稱吃飯沒廚餘 林志潔諷茶來伸手飯來張口很好命
2023/11/03 11:07

柯文哲稱吃飯沒廚餘 林志潔諷茶來伸手飯來張口很好命
柯文哲自豪吃飯沒廚餘擋廚餘廠 農業部：農業生產過程就有不能吃的廚餘
2023/11/02 15:01

柯文哲自豪吃飯沒廚餘擋廚餘廠 農業部：農業生產過程就有不能吃的廚餘
柯文哲自豪吃飯沒廚餘擋蓋廚餘廠 民進黨酸「奇異人士」：台北晉惠帝再現
2023/11/02 11:49

柯文哲自豪吃飯沒廚餘擋蓋廚餘廠 民進黨酸「奇異人士」：台北晉惠帝再現
柯文哲自豪擋廚餘處理場 洪申翰批：義和團式開淨零倒車
2023/11/02 00:21

柯文哲自豪擋廚餘處理場 洪申翰批：義和團式開淨零倒車
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播