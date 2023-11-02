柯文哲自豪擋廚餘處理場 洪申翰批：義和團式開淨零倒車

柯文哲（圖）昨在政策記者會提到「自己吃飯沒什麼廚餘」，與會的台大農經系教授吳珮瑛當場反問「你連香蕉皮都吃進去嗎」。（資料照）

2023/11/02 00:21

〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨總統參選人柯文哲1日談及「淨零碳排」時指出，他在台北市長任內否決10億元的廚餘處理廠計畫，並稱自己吃飯沒什麼廚餘。民進黨立委洪申翰批評，這就是最標準的「自以為聰明」踐踏專業，開淨零永續的倒車，可能造成焚化爐爐體更大的傷害，與更多戴奧辛排放的疑慮。

洪申翰透過臉書表示，柯文哲在記者會上得意洋洋地說，他當市長時，環保局提出要蓋廚餘處理廠花費10億元（這經費中央是可以補助的）；結果，柯文哲居然用「我吃飯從來都沒有廚餘」為理由，說要訓練、說服市民吃飯也都不要剩廚餘，這樣就不用花10億元蓋廚餘處理設施，該提案就這樣被他「幹掉」了。

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對此，洪申翰抨擊，這就是最標準的「自以為聰明」，踐踏專業，這才是開淨零永續的倒車。

關於台灣的廚餘去處，他進一步說明，這一直是一個問題，台灣有超過一半的廚餘是送去養豬場餵豬，但從2020年非洲豬瘟的經驗後，國內開始更認識到，廚餘養豬可能會帶來豬瘟之類更大的傳染病風險，因此，從防疫的角度，會希望未來要逐步減少廚餘養豬。

若多出的廚餘量送去焚化爐，洪申翰表示，因為廚餘的水分較高，若進焚化爐燃燒的量增加，可能會提高戴奧辛的排放，也會傷害到焚化爐體；很明顯，從這個政策的脈絡就知道，台灣需要把廚餘的回收分流做得更徹底，各地也需要更多廚餘資源化與再利用的處理設施，這也是資源循環的淨零目標。

洪申翰指出，北市環保局建議要蓋廚餘處理廠，這是對的，也是專業的政策規劃，但遇到柯文哲這種踐踏專業的市長．對的政策就被取消了，荒謬到極點，這種義和團式開淨零和永續倒車的事情，柯文哲居然得意洋洋在記者會說出來，還敢標榜自己是科學、理性，「我真的很想問，請問柯市長，最後你教育了幾位市民吃飯不剩廚餘？」

他並質疑，原來柯文哲的財政紀律，就是把一大堆必要而正確的建設都取消，讓市政的發展原地踏步，難怪滿意都長年都是倒數第一。淨零跟能源政策真的是個專業，柯文哲不僅自己沒有專業，還拼命踐踏專業至此，不會有真正的專業者想跟柯一起工作，最後就只能找到台灣碳淨零學院理事長呂學海這種「詐騙之流」。

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