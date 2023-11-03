柯文哲稱吃飯沒廚餘 林志潔諷茶來伸手飯來張口很好命

諷柯文哲吃飯沒有廚餘，民進黨新竹市立委參選人林志潔說，柯文哲茶來伸手，飯來張口，確實是很好命，更感慨柯文哲居然沒有廚餘的基本常識。（記者洪美秀攝）

2023/11/03 11:07

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨主席柯文哲近期提到他吃飯都沒有廚餘的言論，引發各界批評，民進黨新竹市立委參選人林志潔也發文諷柯文哲的沒有廚餘是對廚餘的常識不足。林志潔說，曾經買菜和做菜的就知道，廚餘沒有可能不存在。各種果皮、湯汁、骨頭、魚鱗魚刺、海鮮外殼、根莖菜葉都需要處理。柯文哲說要訓練台北市市民吃任何東西不要有廚餘，諷柯文哲是茶來伸手，飯來張口，確實是很好命。

林志潔也舉前市長林智堅任內設立首座高效廚餘處理廠，不僅把廚餘經處理後變成有機肥，市民還可向環保局索取廚餘廠所產出的有機肥，只要曾經買菜和做菜就知道，廚餘沒有可能不存在。各種果皮、湯汁、骨頭、魚鱗魚刺、海鮮外殼、根莖菜葉都需要處理。

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林志潔也說，柯爸柯媽應該是把孩子們照顧得非常好，65歲了，要嘛就是還在受他人照顧，不然就是僅負責照顧好自己就好。但凡需要買菜煮菜，有正常人生活經驗的人，都不可能講出這樣不合理的話。

林志潔說，廚餘最需要處理的場所不是個人吃飯，是攤商和餐廳。她認為柯文哲的人生被照顧無微不至，但完全沒有想到柯會沒有常識到這個地步。

此篇貼文也引起網友廣大迴響，不到幾小時就有近3千個讚，網友各種留言，也引起很多討論。

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