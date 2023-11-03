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首頁　>　政治

柯自豪否決廚餘處理廠 洪申翰：團隊內部層層環節都失效

台灣民眾黨主席暨總統參選人柯文哲。（資料照）

台灣民眾黨主席暨總統參選人柯文哲。（資料照）

2023/11/03 14:35

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨總統參選人柯文哲昨發布淨零碳排政策時，透露他在台北市長任內否決10億元的廚餘處理廠計畫，並稱自己吃飯沒什麼廚餘。對此民進黨立委洪申翰表示，從柯文哲否決廚餘處理廠計畫的決策，可以看出柯文哲團隊內部層層環節都失效，才有可能會發生。

洪申翰在臉書PO文表示，很多人更想知道的是，這樣一個錯誤決策，直接拿一個明顯反智的主張，砍掉一個正確的政策計畫，居然還被柯文哲得意洋洋地拿出來一說再說，到底，這件荒謬至極的事，是怎麼能夠發生的？從乳酪理論來看，一個如此離譜的決策，一定是在內部層層環節都失效，才有可能會發生。

洪申翰指出，從這個荒謬的結果，可以知道柯文哲的團隊，必然存在幾個特徵：第一為柯文哲必然極度的獨裁，讓原本行政部門專業的政策規劃，可以被柯個人反智的主張直接取代。第二為柯團隊內部要不專業素養極差，無法辨認這個決策之愚蠢，或是，即便有人知道這是錯誤的，但已不敢說真話，才會讓柯文哲一而再、再而三對外沾沾自喜這個主張，而無人告訴他這到底有多蠢。

第三為柯文哲對於永續或減碳的理解必然非常淺薄，才會在一場「淨零政策」主題的記者會上，大辣辣地講出自己反永續的事蹟，而不覺得有問題。第四為柯的行政團隊內，某種「節省」的選擇傾向，已經失去理性的無限上綱，可想見，必定讓很多必要的工作計畫，難以好好運作。

第五為柯文哲的團隊，必然非常欠缺各領域專業人士的社會網絡跟協助，所以當錯誤的決策做成後，還是很難從社會網絡的反饋機制，來校正錯誤決策。

洪申翰直言這絕不會只是柯文哲一個人的荒謬。

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