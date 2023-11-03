詐團販售郭台銘連署書每份60至100元 2人羈押禁見

詐團成員以每份60至100元販售郭台銘連署書，2人聲押獲准。郭台銘台中市連署辦公室呼籲選民仔細辨別徵求連署者的身分，或向連署辦公室查證。（記者張瑞楨攝）

2023/11/03 14:00

首次上稿13:12

更新時間14:00（更新案情）

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署偵辦詐欺案，發現疑為詐欺集團成員徐崇傑，以不明手法取得或偽造總統參選人郭台銘的連署書，再以每份連署書60至100元，賣給男子林威帆，至於林威帆蒐集取得連署書的目的與動機仍不詳，檢方1日傳喚林、徐等3人，其中1人排除涉案，昨夜依違反總統副總統選舉罷免法與詐欺罪，聲請羈押禁見林、徐2人獲准。此案偵辦至今，尚無證據顯示與郭台銘連署站有關。

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郭台銘台中連署站主任陳玄倫表示，有選民反映類似狀況，也就是不明身份者，向選民徵求連署，呼籲選民明辨，或向連署辦公室詢問查證。

中檢調查指出，徐崇傑可能是詐欺集團成員，檢方聲請羈押他的罪名，並非違反總統副總統選舉罷免法，而是他涉入其他詐欺罪名，至於過程部分，檢方懷疑林男向徐男，以每份連署書60至100元購買選民已經簽妥的連署書，涉嫌「行求期約或交付賄賂或其他不正利益，使其為特定被連署人連署罪」。

中檢懷疑徐男用不明手法，向選民徵求連署書，或把選民資料偽填入連署書，且沒把連署書交給郭台銘的連署站，而是以每份60至100元賣給上手林威帆，至於林威帆取得連署書的動機與目的為何？台中地檢署仍在偵辦中，中檢指出，此案尚無證據，顯示與郭台銘的連署站有關連。

台中地檢署檢察官賴謝銓本月1日指揮刑事警察局電信偵查大隊、台中市警局刑警大隊與二分局，搜索林男與徐男的住處與辦公室等5處處所，昨天（2日）晚間向法院聲請羈押禁見2人，台中地方法院今天裁定准予羈押禁見，全案仍進一步釐清中。

中檢偵辦詐團成員販售郭台銘連署書，聲請羈押禁見2人獲准。（記者張瑞楨攝）

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