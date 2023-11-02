為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

疑20萬報酬衝郭台銘連署書！張姓前里長遭收押禁見

士檢偵辦郭台銘連署站疑買個資案，指北市張姓前里長涉嫌違反總統副總統選舉罷免法，今聲押禁見獲准。（資料照）

士檢偵辦郭台銘連署站疑買個資案，指北市張姓前里長涉嫌違反總統副總統選舉罷免法，今聲押禁見獲准。（資料照）

2023/11/02 23:21

〔記者溫于德／台北報導〕總統參選人郭台銘的雙北連署站日前傳出疑似花錢買個資來衝連署書數量，偵辦本案的士林地檢署今日再度行動，搜索北市張姓前里長，認定他涉嫌違反總統副總統選舉罷免法，聲押禁見獲准，另有一位涉案民眾也被拘提到案。

士檢指出，這名張姓前里長在當地有相當人脈，卻為了獲取不法利益，與不明共犯商議，以至少20萬元為報酬，達成1000份連署書；後來張男陸續交付空白連署書給親友，並表示每完成1張連署書就交付250元。

士檢暨上月底首度指揮台北市警察局刑警大隊等單位，針對部份雙北地區連署站的可疑連署書進行查扣，同時以證人身分約談百名連署人到案，並以被告身分約談北投溫泉大亨陳仲明與其沈姓女友等7人。

士檢訊後認定陳男等7人都違反總統副總統選舉罷免法第87條規定，諭令陳男300萬元交保（陳另於本月1日遭新北檢聲押獲准）、江10萬元、尤5萬元、周與謝各3萬元、溫1萬5000元，沈女則被聲押禁見獲准。

士檢再經交叉比對金流、連署書名冊，發現疑有共犯參與連署行賄，上月26日再指揮調查局台北市調查處士林站，搜索台北、嘉義共兩處，同時約沈女的兒子楊男、羅男共兩名被告，訊後分別諭令10萬元、30萬元交保。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
103萬份連署書史上只輸宋楚瑜 郭台銘：象徵渴望改變的民意集結
2023/11/02 21:57

103萬份連署書史上只輸宋楚瑜 郭台銘：象徵渴望改變的民意集結
自由爆新聞》藍白合破局？他揭：一開始就沒有局、剩3個字
2023/11/02 20:45

自由爆新聞》藍白合破局？他揭：一開始就沒有局、剩3個字

步步驚險！八點檔男神完攀郊山之王劍龍稜
1張郭台銘連署書換1箱900元衛生紙 麥寮鄉農會總幹事收押
2023/11/02 19:17

1張郭台銘連署書換1箱900元衛生紙 麥寮鄉農會總幹事收押
郭台銘連署書換900元衛生紙 本尊曝光！麥寮鄉農會賣「這款」
2023/11/02 17:21

郭台銘連署書換900元衛生紙 本尊曝光！麥寮鄉農會賣「這款」
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播