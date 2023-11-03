詐騙集團插手大選連署 台灣基進示警：中國利用外洩個資介選

台灣基進黨主席王興煥（左二）、台北市內瑚、南港區立委參選人吳欣岱（右二）、不分區立委參選人黃馨瑩（左一）、執業律師楊仲庭（右一）3日召開「當詐騙集團偽造大選連署－中國介選在眼前」記者會。（記者廖振輝攝）

2023/11/03 12:46

〔記者吳書緯／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘發動獨立參選總統連署，全台卻爆出多件「拿現金換連署書」及違法收集個資、偽造連署書等案件，已超過10人在押。台灣基進台北市內湖南港區立委參選人吳欣岱今天說，中國只要找上詐騙集團，就獲得一批現成的協力者，再使用詐騙集團的地下匯兌管道，即可輕易將紅色資金輸入台灣，最後由詐騙集團利用手上的個資介入大選。

台灣基進今天召開「當詐騙集團偽造大選連署－中國介選在眼前」記者會；吳欣岱表示，郭台銘團隊被媒體報導似與詐騙集團合作，非法購買個資並假造連署書，恐已違法；而2020年金門地檢署查獲中國紅色統一黨黃姓主席涉嫌收購總統候選人連署書，犯罪手法與正遭調查的郭台銘團隊雷同。

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吳欣岱指出，詐騙集團介入台灣選舉早就不是第一次，今年5月20日，「台灣佇遮計畫」副秘書長楊欣慈在誠品購買《阿共打來怎麼辦》一書，結果購買紀錄與手機號碼等個資隨即遭外洩給中國，讓真正的「阿共」打電話來做統戰民調，這名阿共還鼓吹「支持統一、投給侯友宜」。顯見詐騙集團已是國家安全的破口，絕非單純內政問題。

律師楊仲庭表示，在看待詐騙議題時，若忽視中國因素，是「見樹不見林」。許多詐騙集團的犯案工具，都是由中國提供，而詐騙所得的髒錢，也都會回到中港澳。在中國對我司法協助刻意消極的狀況下，檢警調人員只要追查案件到中港澳，就產生金流、人流的斷點，無法繼續偵辦，導致許多受害者求償無門，進而產生民怨，達成實質擾亂台灣社會的目的。

楊仲庭提到，今年5月已經通過「個資法」修正，提高罰鍰最高至1500萬元，但是否可有效要求廠商提升資安與個資保護，尚待觀察。主管機關數位部如果仍抱持「鼓勵不管制」的態度，未能積極稽查、勇於開罰，現狀不會有所改變。

台灣基進黨主席王興煥表示，中國本身就是全世界最大的詐騙集團，大詐騙集團與小詐騙集團聯手合作一點也不意外。值得注意的是中共已與兩岸民間詐騙集團合作，利用金流、人流、資訊流進行統戰的後續影響。層出不窮的詐騙或許不會直接促統，但實際目的是擾亂台灣社會民心，造成民眾對現況不滿，致使本土政黨丟掉政權，這就是資訊戰與認知戰的效果。

王興煥說，當代詐騙技術以「資訊流」為關鍵元素，呼籲數位部應該有更積極與實際的作為，在制度面與行政管制全面升級個資保護。

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