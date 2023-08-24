郭台銘要成立和平倡議基金會 基進批：把統戰示範區移至金門

台灣基進今日在台北松山機場第二航廈外召開記者會，質疑郭要成立的「金門和平倡議基金會」是在幫中國把「統戰示範區」移至金門，要求郭台銘出面講清楚！ （記者陳鈺馥攝）

2023/08/24 12:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘昨天在金門縣議會演講，遇台灣基進高雄市黨部執行長楊佩樺踢館抗議，嗆「和平宣言就是賣台」，而郭台銘支持者當場與楊佩樺爆發激烈口角衝突及拉扯。台灣基進今日在台北松山機場第二航廈外召開記者會，質疑郭要成立的「金門和平倡議基金會」是幫中國把「統戰示範區」移至金門，要求郭台銘出面講清楚！

台灣基進高雄市黨部執行長楊佩樺指出，郭台銘稱要花6億元成立基金會促進和平，包括文化、媒體、學術交流等，這幾乎跟中國統戰途徑如出一轍，在幫中國把「統戰示範區」移至金門，中共力推兩岸融合示範區，郭也提出要成立金門和平倡議基金會，天底下有這麼剛好的事？

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楊佩樺批評，昨天演講場合有一名藍天行動聯盟的楊姓退役軍人向她嗆聲，此人過去參加許多抗爭活動，總是手持五星旗，宣揚中國統一台灣，昨天毫不避諱稱自己中國人，台灣應該如何云云，像這種人都出現在郭台銘造勢場合，到底習近平有無介入台灣選舉？

台灣基進黨部主委吳欣岱表示，所謂和平倡議只是把台灣包進「一中框架」中，讓台灣變成中國內政問題，讓國際盟友無法介入。楊佩樺昨天在現場遭到暴力威脅，已經去醫院驗傷及備案，在場支持郭台銘這些人，表面上支持中華民國，其實是認同中國、支持統一，即便失去民主自由都無所謂。

吳欣岱提及，「八二三砲戰」紀念日這一天，是台灣人幫助中國國民黨「抗共」保留蔣家政權的犧牲之日，郭台銘、侯友宜這些人卻跑到金門「親共」、「親中」，這是台灣人無法接受的，希望郭台銘出來說清楚，這個總是手持五星旗的人是不是中共派來的？

台灣基進黨主席王興煥指出，郭台銘前陣子大力提倡金門和平宣言，現在積極要在金門籌辦「金門和平倡議基金會」，若最終希望跟習近平簽署和平協議，大家其實講過很多次，和平協議一旦簽署等於跟國際宣告台灣是中國是內政問題，就是中國跟叛亂團體簽署的聲明。

王興煥提醒，即便是國與國之間的和平條約，中國也是不可信的！要看看歷史案例，西藏圖博跟中國簽訂國內的和平協議，幾十年來血淚斑斑，中國跟英國簽署《中英聯合聲明》，這是國與國的對等條約，結果被中共當成歷史文件，香港一國兩制名存實亡，還快要被滅種。

他強調，烏克蘭曾與中國簽署《中華人民共和國和烏克蘭友好合作條約》，結果俄烏戰後發生後，中國在背後協助俄羅斯，條約變成了歷史文件。中國是全世界最不可信的國家，根本不需要與虎謀皮，台灣和中國更沒有簽署政治協議的必要，當務之急是遠離中國，與美、日等國結盟，而不是用投降式的和平，要把金門當成重要試點區。

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