批郭台銘淪習近平「提線木偶」 李忠憲：裡外不是人的豬八戒！

總統、副總統擬參選人郭台銘（左）、賴佩霞（右），1日前往台北市選委會送交連署書。（記者張嘉明攝）

2023/11/01 18:44

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人、總統擬參選人郭台銘今天（1日）上午原本要到台北市選委會遞交連署書，但郭陣營一度收回行程通知，雖然最後改為下午2點遞件，卻稱本人因「維安」不接受媒體訪問，反反覆覆的態度引發討論。對此，成大教授李忠憲直言，郭台銘淪中國國家主席習近平的提線木偶，變成裡外不是人的豬八戒，何苦呢？

李忠憲今天上午在臉書提及，郭台銘遞交連署書一度行程喊卡，他表示日前中國政府突然開始對郭在中國的富士康查稅，郭神隱數天後出來親自送件自然引發關注，但其陣營卻一度收回行程通知，外界難免有所揣測。與此同時，昨（10月31日）晚民眾黨柯文哲、國民黨侯友宜、朱立倫密會，進行「總統級搓湯圓」，「這背後當然是中國在後面指揮，賴清德基本上是在跟中國競選，有仔細觀察的人，都能夠非常明白這個脈絡的邏輯。」

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李忠憲表示，「這些人對中國和習近平都是畢恭畢敬，郭台銘出來選總統絕對是習近平有點頭，他才敢出來進行一個這麼大的冒險。我看郭台銘一路走來真的就是暴發戶心態，會賺錢卻不知道如何生活，想要做事卻沒有核心價值，這麼多錢幹嘛出來當習近平的棋子？躲在自己的帝國偷偷的享福不好嗎？習近平正在背後操控這些木偶，我覺得最難堪的就是郭台銘的角色，進也不是、退也不是，變成裡外不是人的豬八戒，何苦呢？人除了賺錢以外，還是應該要讀點書、做些思考！」

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