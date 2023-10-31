郭台銘連署11/2中午截止！黃士修：不合格比例是政治決定

鴻海創辦人郭台銘辦公室發言人黃士修。（資料照，記者王藝菘攝）

2023/10/31 13:19

〔記者吳亮儀／台北報導〕總統擬參選人郭台銘自本月中旬後神隱，被認為與中國對鴻海旗下富士康查帳有關，不過郭陣營今天（31日）仍在Line官方群組提醒參選連署期限只到11月2日中午。郭陣營發言人黃士修卻語帶玄機聲稱，連署書的不合格比例「其實是政治決定的」，還稱「中選會說不合格率是多少，我們就得吞下去」。

郭台銘近兩週來僅在媽祖文化節當天公開露面一下、也完全不接受媒體訪問。外界評估，郭台銘很有可能因中國對富士康的打壓下退選，或是仍持續參選但保持極低調，避免退選貽笑國際、也能給中國一個交代，以免參選影響中共屬意的國民黨和民眾黨選情。

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僅幾週從南到北多縣市都有郭台銘的連署站點涉嫌給錢換連署書的案件，黃士修今天在臉書發文，表示現在到了連署送件的最後階段，服接到不少民眾打來，擔心因為簽連署書被請去喝茶，也對連署衝刺有影響。

黃士修說，媒體問起預估連署書良率多少？他聲稱，不合格比例其實是政治決定的，只能盡力做到最好，「郭董做精密工業出身，非常注重品管，各站點工作人員也仔細檢查每張連署書」。黃士修說，但他們並沒有戶政系統權限，最終仍須以中選會認定為主，「中選會說不合格率是多少，我們就得吞下去」。

黃士修說，在連署開始前，他有跟郭辦同仁分享親身經驗，關於2018年以核養綠公投被府院內定11%不合格率的案件，更稱高於全國平均11%不合格率的縣市當時全部都是民進黨執政，並指控他到監察院檢舉中選會舞弊，後來監察院歸陳菊管，黑暗的真相石沉大海。

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