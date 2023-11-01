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黃士修稱連署書數量超過門檻 明下午公布實際份數

總統擬參選人郭台銘今天（1日）到台北市選委會遞交連署書，但未公布總份數。（郭台銘競選辦公室提供）

總統擬參選人郭台銘今天（1日）到台北市選委會遞交連署書，但未公布總份數。（郭台銘競選辦公室提供）

2023/11/01 17:26

〔記者吳亮儀／台北報導〕總統擬參選人郭台銘今天（1日）到台北市選委會遞交連署書，但未公布總份數；郭陣營發言人黃士修表示，明天整理好後會一併公布，並預告完成連署後「郭董會恢復全台跑透透行程，持續發表重大國家政策，這就是郭董的風格」。

郭台銘今天下午到台北市選委會遞件，會後僅發表談話、仍不接受媒體訪問。黃士修接續受訪表示，今天因選委會附近仍在施工，考量參選人的維安問題，因此不受訪。

對於郭台銘近二週不露面、不受訪的原因，黃士修說，因為郭董是會全神貫注做一件事的人，這陣子都在盤點各連署站的物資、人力、保全，且連署倒數階段，全台各縣市的連署書都要送到各縣市的選委會，且郭董要求保全工作要做好，所以很複雜，來不及登記造冊的連署書也會在律師監督下銷毀，預計明天下午才會公布總連署份數，但已經遠遠超過基本門檻。

黃士修說，明天送件完成後，郭台銘會恢復全台跑透透的行程，也會持續發表重大政策，並強調他們不只能提出問題、還有解決方案，這是他們超越藍綠的地方。

對於全台多個縣市都傳出連署站有涉嫌買票一事，黃士修說，辦公室有清查過，涉嫌買票案件都不是郭台銘的官方站點，被搜索是來詢問官方站點，對於之前相關案件是否知情，律師都已據實以告。

黃士修強調，郭陣營一直以來都強調連署不可以有對價關係，有就違法，就該舉報，官方連署點也都嚴格守法。

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