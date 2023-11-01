郭台銘送交連署書 前幕僚林家興：相信郭一定歸隊

獨立總統參選人郭台銘下午到台北市選委會送交連署書。（郭台銘辦公室提供）

2023/11/01 15:52

〔記者林欣漢／台北報導〕獨立總統參選人郭台銘下午到台北市選委會送交連署書，郭台銘前幕僚、國民黨發言人林家興受訪時表示，雖然郭台銘送交連署書，但還有一個階段是郭台銘到底會不會登記參選，國民黨與郭台銘有很多溝通管道，相信郭一定會歸隊。

根據中選會期程，9月19日至11月2日受理總統、副總統選舉連署書件，11月14日前公告總統、副總統選舉連署結果，11月20日至11月24日受理總統、副總統與立法委員選舉候選人登記之申請。

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林家興指出，還是很多人非常期待郭台銘能夠與「中華民國派」團結在一起成為在野大聯盟，並成為未來「執政大聯盟」的力量，這是很多人的期待。以郭台銘的角度來說，他可能不會覺得一定要和某個黨派站在一起，而是想和在野的主流民意站在一起。目前主流在野民意的代表包括國民黨、民眾黨，郭台銘也是重要力量，期待這幾股重要力量都能合流在一起。

對於郭台銘今下午送交連署書，林家興表示，遞交連署書可能是一個宣示性的手段，向外界及在野展示郭台銘有多少民意支持，這也有助於郭台銘進行整合的討論。

林家興表示，就他的瞭解，相關連繫管道都還是開放的，國民黨講什麼郭台銘聽得到，郭團隊講了什麼，國民黨也都知道，雙方溝通沒有障礙。國民黨還是從頭到尾都在堆疊善意，期待郭台銘合流，一起加入「執政大聯盟」。

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