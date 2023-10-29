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郭台銘連署又出事！彰化連署「每張給200元」 1羈押、1交保

郭台銘參選總統連署頻出包，彰化地檢署查獲每人200買個資來衝連署書數量。（資料照）

郭台銘參選總統連署頻出包，彰化地檢署查獲每人200買個資來衝連署書數量。（資料照）

2023/10/29 16:15

〔記者陳冠備／彰化報導〕鴻海創辦人郭台銘力拚連署參選總統，在全台設立連署站，卻接連傳出連署書「用買的」。彰化地檢署接獲檢舉，邱姓、鄭姓等人在彰化田中地區，涉嫌以每張200元為代價，揪集親友等人為郭台銘連署，彰化檢方27日追查，昨日訊後認為邱男犯罪嫌疑重大，向彰化地方法院聲請羈押獲准，鄭男10萬元交保。該起案件也是彰化首宗郭台銘連署涉嫌違反選罷法案件。

彰化地檢署指出，近日接獲情資，邱男、鄭男2人在田中地區以每一份人個資200元替郭台銘衝高連署份數；彰檢獲報立即指派檢察官陳鼎文指揮彰化縣警察局刑事警察大隊、田中分局及彰化縣調查站偵辦蒐證，於27日至相關處所執行搜索，查扣其等手機等物品。

檢方表示， 28日訊問邱男、鄭男及相關證人後，認為被告2人均涉嫌違反總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款犯罪嫌疑重大，其中邱男經警拘提時有逃亡事實，並有勾串共犯及證人之虞，今早向法院聲請羈押獲准；鄭姓被告則無羈押必要，以10萬元交保。

彰化地檢署強調，已陸續在轄區調查站、各警分局召開選舉查察分區座談會，宣示淨化選舉、打擊不法的執法決心，呼籲所有與選舉有關行為務必合法進行，切勿以身試法，民眾發現不法可撥打0800024099轉4號專線，或進入彰化地檢署網站掃描「查賄反賄一碼通」QRCODE，提出檢舉，以共同守護台灣的民主法治。

彰化檢方追查郭台銘連署書案，訊後認為邱男犯罪嫌疑重大，向彰化地方法院聲請羈押獲准，鄭男10萬元交保。（資料照）

彰化檢方追查郭台銘連署書案，訊後認為邱男犯罪嫌疑重大，向彰化地方法院聲請羈押獲准，鄭男10萬元交保。（資料照）

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