前10大槍擊要犯藍信祺連署選總統 副手周克琦涉行賄被聲押禁見

周克琦身兼「第三勢力三三三政黨聯盟」、「共和黨」黨主席。（資料照）

2023/11/03 09:17

首次上稿 09:00

更新時間 09:17

〔記者錢利忠／台北報導〕第16屆總統、副總統被連署人名單，除了鴻海創辦人郭台銘最受外界矚目以外，名單中還包括曾被列為十大槍擊要犯的藍信祺，以及藍的副手「共和黨」黨主席周克琦；而周克琦今年8月才被依反滲透等罪起訴，台北地檢署獲報，周涉嫌動員麾下勢力，以每張200元收購連署書，昨指揮調查局台北市調查處、台北市中正一警分局4路搜索，依違反總統副總統選舉罷免法拘提周克琦，今凌晨將周聲押禁見；藍信祺則以被告身分請回。

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據悉，藍信祺庭訊時否認涉案，稱其拿出百萬元請人幫忙處理選舉連署相關事項，沒有實際經手。周克琦訊後原被諭令20萬元交保，不過周覓保無著，因而改被聲押禁見。周的女友人周怡菱及蔡姓幹部，各2萬元交保、傅姓共犯則限制住居。

周克琦身兼「第三勢力三三三政黨聯盟」、「共和黨」黨主席，去年透過台北市莆仙同鄉會常務理事潘進東、理事朱俊源，引進中資替共和黨選舉造勢，並協助中共在台動員抗議於台北舉行的世界民主運動大會，將在台活動成果回傳給中共涉台單位的微信帳號「江海寄餘生」；北檢今年8月依可處5年徒刑的反滲透法起訴周等3人，並建請法院沒收不法所得22萬元。

爭議不斷的周克琦，前年3月間，曾因未申請集會遊行，參加立法院外的「捍衛蔣公銅像」活動，被員警制止穿越馬路時，口出穢語辱罵「X你媽」，被台北地院依侮辱公務員罪判拘10日；去年3月，他還趁美國前國務卿龐皮歐訪台，到總統府晉見蔡英文總統之際，號召群眾集結於自由廣場，要求龐皮歐「滾蛋」，被警方舉牌警告兩次後施以保護管束。

藍信祺則曾在1981年犯下「虎山雙屍命案」，曾被列為十大槍擊要犯，過去還曾犯下竊盜、偽造文書、走私、公共危險、組織強盜等諸多案件。藍信祺於2015年、2019年間，有兩次申請被連署的紀錄，主張稱帝，號「世界台灣皇帝」、「台灣世界大日昭明皇帝」，還聲稱要建立一個由台灣統治全世界的國家，言行極具爭議。

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