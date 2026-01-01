獨家》警揭張文四大行動區塊 北車縱火後隨機殺戮以自殺結束

台北市警專案組偵查報告指出「四大決定性區塊」。（本報合成）

兇犯張文北捷隨機連續殺人事件，台北市警專案組偵查報告指出「四大決定性區塊」，一、他把所租賃處所的所有公私物品全部縱火焚毀，顯示「已無回頭路」。二、張文在台北車站內意圖以汽油彈、煙霧彈製造驚恐和傷亡。三、北捷中山站外是他決定進行隨機殺人的「戰場」。四、誠品南京西店六樓是他選定的「最終站」；並以自殺方式結束一切。

根據警方調查，張文為何選擇在12月19日作案。警方研判，他在租下千慧賓館後，身上已無分文，存摺內只剩39元，等於是他的deadline（最後期限），已無法再拖延。所以，他將他花費10多萬餘元的競技型筆電等電子產品、甚至連洗衣機等全數縱火焚毀。等於完全將自己曾生活的痕跡抹除。

接著，他在北市中山區長安東路、林森北路一帶的3個地點進行縱火，意圖吸引他所選定「作戰區域內」的警消前往灌救和維持秩序，消耗警消力量，疲於奔命。

隨後，他以小推車載著大量汽油彈、煙霧彈、刀械，徒步前往台北車站M區出口的地下通道，連續丟擲汽油彈、煙霧彈。但過程中，意外的被在他身後的57歲余家昶發現、攔阻，張文取刀回身一刀刺穿對方心、肺部，從容逸去。

警方事後根據北捷各個監視畫面和事後的證物蒐證，張文丟擲汽油彈、煙霧彈時，全程都戴有防毒面罩，而刀械則是放在小推車內，意味著他原本是想製造驚恐，甚至是大規模的火勢和傷亡。只不過，他所製造的汽油彈因油品等諸多問題，未能引燃、引爆。

警方發現，張文在北車內並未如同其他旅客倉惶逃逸，是戴著防毒面罩緩步前行，前後曾有數十名男女旅客擦身過往，張文一直很冷靜，並沒有動刀和揮舞的動作，顯示他在北車內沒有動手殺人的慾望，余男中刀對他而言可能是個「意外」。

警方調查，張文到達中山捷運站出口至南京西路誠品的馬路時，他已完成換裝，防毒面罩也早已丟棄，改以手持利刀，正式展開他的隨機殺戮。先是一刀揮向騎機車行經的蕭姓騎士，接著在誠品內再殺害王姓雇員，個個均是朝肩頸部下手狠辣的刀傷，意欲致人於死。

最後，警方根據張文自誠品南西店的行進路線和墜樓地點進行回溯，發現他一直很穩定的逐層樓行進，若他想脫逃，可直接從四樓的安全梯脫身，而非堅持著要走到六樓頂層。

而當他到達六樓後，身後並無任何人追趕。即使與後來追蹤而至的中山交通分隊員警，也有著近50秒的空檔差距。張文也在這空檔內，脫下防護衣物，整齊的放在地下，轉身墜樓，員警趕到時他已躺在一樓地面。

警方根據勘查，張文墜下的拋物線，顯示他有「動能」，亦即有快步或跑步的動作，所以身體撞擊地面呈現大面積傷勢，與攀爬失足墜落的拋物線短和傷勢在下半身明顯不符。

此外，在警方破解張文的雲端資料內，他所計劃的過程幾乎是「完全執行」，但也僅止於到中山站和誠品南西店這一段落，便無再後續計劃。因此警方根據種種跡證，確信張文選定此處作為他人生中的最後一站。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

