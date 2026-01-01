北捷連續攻擊調查︰排除霸凌因素 聚焦家庭壓力與自我期許

北市警專案組針對兇犯張文自大學起至犯案前止，所有人際關係進行地氈式蒐證，目前初步偵查調查報告已完成。（本報合成）

發生北捷連續殺人事件已14日，北市警專案組針對兇犯張文自大學起至犯案前止，所有人際關係進行地氈式蒐證，目前初步偵查調查報告已完成。專案人員認為，張文並未曾受所謂「霸凌」情事。研判是張文仍是因「家庭因素」緣故，「自我期許壓力高卻無法達到」，在心態扭曲下，索性「破罐子破摔」，進行全面性的自我毀滅。

據警方表示，在兇犯張文犯下北車、北捷連續殺人造成4死11傷的事件後，張文雖身亡，但因受到來自國際和國內的矚目和關注，台北市警專案組承受極高的壓力，全面針對張文經濟來源，人際交往關係，幕後有無唆使者等方面進行徹查。

期間，張文的哥哥一度在案發地點的台北車站前，對罹難和受害者家屬留下致歉卡片，但在言詞中卻隱晦中意有所指的導向「校園霸凌」、「軍中霸凌」等，一度使得警方在偵辦力度和方向上倍感壓力。尤其，得針對是否曾遭受「霸凌」方面，再作深入了解。

專案小組為此調集大批刑事警力，兵分多路同步進行調查，其中，包括張文就讀的虎尾科技大學、空軍無線電通訊中隊、工作的保全公司作訪談蒐證。

根據警方訪查張文大學讀書時期的教務人員及部分與他交好的多位同學，對張文的評價都是非常溫和的人，雖然不十分活躍和引人注意，與人相處也未聞過有任何衝突。但都表示：「他執行力很強」。許多人對他會犯下如此巨案，都感到驚訝與不解。

至於訪查文服役時部隊及同袍，警方則意外得知，張文因為是志願役，在服役一段時期後，曾多次詢問要如何才能「不受重大處分被汰除」。最後他選擇以最安全的「酒駕」，並主動通報單位，確認會被汰除後，依規定賠償數萬元，才如願提前退役。

此外，警方認為張文退役時111年10月就職的保全公司，經調查，他在工作期間一度離職過一次但並無異狀，社區保任務也都能順利完成。由於工作性質單純所以與同事交集並不多。尤其，112年8月後又辭職，數月後公司還曾致電邀請他再回任。

此外，警方專案小組也發現張文的家庭算是高知識水平家庭，父親是工程師，母親傳產會計師，哥哥也是在高雄擔任工程師。但張文與哥哥感情並不睦，甚至長達5年的時間未曾聯絡，等於張文哥哥事後許多的發文「實屬自我臆測」。

警方根據訪查結果，進行時間敘和脈絡匯整，張文在就學、服役、工作等三大方面應是沒有受過霸凌等情事，但他的心境轉折點可能在於自認「成就不如預期」，在自我認知受挫和自我壓力下，開始疏離親友，斷絕一切連絡，走向「孤鳥」，導向「自我毀滅」。

