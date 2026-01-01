好兄弟蔡正元為三中案扛罪 邱毅：馬英九過河拆橋老毛病又犯了

蔡正元的黨內同志邱毅。（資料照）

前總統馬英九等人在國民黨「三中（中視、中廣、中影）」與舊中央黨部交易案，被控違反證交法特別背信等罪，造成國民黨72億多元損害，北院判馬英九無罪，檢方上訴，高院昨駁回上訴，馬英九維持無罪，前立委蔡正元仍判刑3年6個月，不得上訴，確定要入獄。對此，蔡正元的黨內同志邱毅今（1）日一早特別發長文砲轟此事。

邱毅於臉書發文，開頭苦嘆自己現年72歲的兄弟蔡正元即將入獄，並強調「年紀大了坐牢特別辛苦」，還透露早在上月底蔡正元就打電話告訴他這個消息，聽得出來他有感傷，也非常捨不得妻女。邱毅直言，蔡正元原本可以輕鬆擺脫這個官司，「三中案」是牽涉到國民黨賤賣黨產的大案，而案子的主角正是「馬英九」。

邱毅指出，蔡正元負責「三中案」的「中影」，卻因此背上倒霉官司，不過，蔡正元「很有義氣」，即便嬌妻即將臨盆、很想看陪伴妻子看小生命誕生，蔡正元仍義無反顧做了「馬英九的司法防火牆」，聲稱他在收押禁見時堅持不從檢察官的「威逼利誘」，沒有供出馬英九，轉做污點證人，放棄自己有無罪、緩刑或輕判的機會。

邱毅表示，蔡正元如此硬氣，最後讓馬英九的一審、二審沒罪，自己反而被「重判」3年6個月，馬英九卻在二審宣判後興奮說出「希望他是被司法追殺的最後1人」，氣得怒轟馬英九「過河拆橋」老毛病又犯了，忘了蔡正元還陷在「司法追殺」的坑裡，忘了蔡正元做了他的司法防火牆，接著又將矛頭指向台灣總統賴清德。

邱毅宣稱，「三中案」根本就是政治案件，強調是賴清德將黑手伸進案件審判，看到他那重情重義、足以被敬為「英雄好漢」的好兄弟蔡正元不肯咬上馬英九，於是把對方關進監獄，試圖用惡劣環境逼迫他，「反正馬英九部分，還有三審，像達摩克利斯之劍懸在頭上，司法的威脅既在，讓馬英九不敢造次，也對國民黨來個殺雞儆猴。」

邱毅強調，他判斷的導火索是自己、蔡正元、郭正亮等人，連續頻繁批評賴清德，尤其是「高達800多萬人」連署彈劾賴清德的事件，促使「小肚雞腸」又「睚眦必報」的賴清德祭出「司法追殺」的黑手段對付蔡正元。邱毅還以「皇后的貞操」來形容司法，砲轟這個皇后一定是妖后、毒后，還稱「司法當然可以被質疑，可以被檢驗。」

邱毅控訴，在當前的憲法設計下，監察院負責制衡司法的任務，但令他憤恨的是，如今的監察院「早廢了」，淪為遭受賴清德操控的「廢物院」，「司法的無法無天，就這麼越來越猖狂。蔡正元做為犧牲者受害者，他當然不是第一個人，但也絕對不是最後一個人。」

