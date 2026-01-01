鄭文燦涉貪案 法院裁定延長限制出境、出海8月

前桃園市長鄭文燦涉貪案，桃園地方法院裁定延長限制出境、出海8月。（資料照）

前桃園市長鄭文燦因「林口工五擴大案（華亞科技園區擴大案）」案涉嫌收賄案遭檢方起訴，全案目前仍在桃園地院審理中，由於境管將屆滿，法院裁定自民國114年12月28日起延長限制出境、出海8月；除鄭文燦外，相關涉案人廖俊松、廖力廷、廖家興、侯水文也延長限制出境、出海8月。

合議庭認為，被告侯水文、廖力廷就其交付賄賂罪嫌部分坦承犯行；被告廖家興就其所涉犯侵占罪嫌部分坦承犯行；被告廖俊松雖坦承行賄，但否認侵占；雖然鄭文燦經訊問後，否認收受賄賂，但依同案各被告及證人於警詢及偵查中之供述、及相關資料，足認上開被告鄭文燦等5人所涉上開罪名之犯罪嫌疑均屬重大。

另經檢察官、鄭文燦等5人及其等辯護人表示意見後，考量其等所陳內容，仍與部分同案被告及證人所述有所差異，衡量5人職業、社經地位、經濟能力及所涉案之情節程度，經綜合研判，有事實足認5人均有逃亡、勾串共犯或證人之虞，有繼續限制出境、出海之必要，爰裁定鄭文燦等5人均自114年12月28日起延長限制出境、出海8月，並由地院通知執行機關即內政部移民署及海洋委員會海巡署偵防分署執行。

