蔡正元要被關了！三中案二審維持3年6月 判決理由出爐

蔡正元在三中案二審維持3年6月判決。（資料照）

前總統馬英九等人在國民黨「三中（中視、中廣、中影）」與舊中央黨部交易案，被控違反證券交易法特別背信等罪，造成國民黨72億多元損害，台北地院判馬英九、中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清均無罪，蔡正元被依業務侵占罪判刑3年6個月；高院今天上午宣判蔡正元業務侵占罪維持原判，傍晚公布判決理由，針對業務侵占、背信的部分，蔡正元不得上訴，也就是說蔡正元被關確定。

台北地院一審判決，蔡正元犯業務侵占罪處3年6月；又犯商業會計法第71條第4款之不為紀錄致生財報不實罪處6月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。 犯罪所得新台幣2億8032萬元沒收，蔡正元被訴公益侵占無罪，洪菱霙、洪信行均無罪。

請繼續往下閱讀...

高院今天判決，蔡正元維持判刑3年6個月，只是犯罪所得原沒收2億8032萬元，改沒收2億3919萬元，但蔡正元妻子洪菱霙增加4113萬元沒收金額；蔡正元與洪菱霙的犯罪所得加起來仍是2億8032萬元。

高院指出，蔡正元擔任阿波羅公司董事長暨實質負責人，卻因個人需求，竟意圖將阿波羅公司帳戶內款項，侵吞而為己用共計2億8032萬7983元，除其中4113萬元由洪菱霙無償取得外，其餘2億3919萬元7983元歸蔡正元實際所有。另外，蔡正元故意遺漏會計事項，進而導致財務報表不實。

高院認定，蔡正元業務侵占、背信及故意遺漏會計載項不為記載犯行，事證明確，應依法論科，至於犯罪所得的部分，一審誤認被告蔡正元保有全部犯罪所得，因此撤銷改判，蔡正元沒收2億3919萬元、蔡正元妻子洪菱霙增加4113萬元沒收金額。蔡正元業務侵占、背信部分，均不得上訴，違反商業會計法部分，得上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法