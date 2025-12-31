網路跨年恐嚇言論4案已查獲1嫌 刑事局強化網巡、從速究辦

刑事局。（記者邱俊福攝）

台北捷運發生隨機攻擊事件後，網路社群平台、討論區及通訊軟體中，陸續出現帶有暴力暗示、模仿犯罪或情緒性過激之言論，引發社會不安，當中揚言於跨年期間製造恐慌的言論，警方已掌握4件個案，其中查獲1名犯嫌已依刑法恐嚇公眾罪移送檢方偵辦，其餘案件亦已調閱資料鎖定對象；刑事警察局強調，跨年期間將強化網巡作為，對任何企圖利用節慶期間散布恐嚇、製造社會不安之行為決不寬貸，從速究辦。

刑事局表示，網路訊息具有高度傳播與渲染特性，特定用語或表述方式，可能被他人解讀為威脅、鼓勵或合理化暴力行為，進而引發不必要的恐慌，甚至誘發模仿效應，政府雖尊重民眾言論自由，惟仍呼籲民眾於發言時審慎思考內容與措辭，避免使用可能被他人解讀為恐嚇、煽動或鼓吹攻擊之文字。

為因應跨年期間大型活動及人潮聚集所衍生之公共安全風險，近期已統籌全國各警察機關啟動網路巡查專案，針對疑似危害公共安全的網路言論，即時蒐證、迅速釐清，並與檢察機關保持密切聯繫，從速究辦。截至本月30日22時止，已統籌全國各地警察機關偵辦118件相關網路言論訊息案件，並查獲22名犯嫌到案，其中1名已依刑法恐嚇公眾罪從重起訴。

另對近日網路出現揚言於跨年期間製造恐慌的言論，警方已掌握4件個案，其中查獲1名犯嫌依刑法恐嚇公眾罪移送地檢署偵辦。

刑事局呼籲，網路空間應理性發言、審慎轉傳，方有助於社會安定與公共安全維護，提醒民眾避免轉傳或附和帶有恐嚇、模仿或暴力暗示之內容；如發現疑似危害公共安全之貼文或影片，請保留相關資訊並向警方檢舉反映，共同為維護網路環境與社會安全盡一份心力。

