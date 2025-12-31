遭中國禁入境！日本參議員石平宣布訪台：證明台灣是獨立國家

「日本維新會」參議員石平（圖左）宣布，計畫在新年過後訪問台灣，藉以證明被中國禁止入境的他能進入台灣，顯示台灣是1個與中國無關的獨立國家。圖為2025年9月10日石平與我國駐日代表李逸洋（圖右）在駐日代表處會面的情景。（取自台北駐日經濟文化代表處網站）

《法廣》報導，出生於中國、目前為「日本維新會」參議員的石平，2025年12月31日在其X平台上發文表示，計畫在新年過後訪問台灣，以凸顯被中國禁止入境的他能進入台灣，證明台灣是一個與中國無關的獨立國家。

石平寫道：「計畫在新年過後訪問台灣。目的有2個。其一，是為因應「通常國會」（每年1月召開），就2026年台灣海峽局勢以及日台防務合作強化的可能性，與台灣方面的相關人士交換意見。其二，被中國禁止入境的我能夠進入台灣，足以證明台灣是1個與中國無關的獨立國家。」

現年63歲的石平出生於中國，2007年取得日本國籍，在2025年7月20日的參議院選舉中，以日本維新會候選人的身份參選，並首次當選。中國外交部2025年9月8日宣布對石平實施制裁，包括禁止他入境中國、凍結他在中國境內資產等制裁措施。石平因此成為首名遭到中國制裁的日本國會議員，但他不以為意，不但稱這是一種「光榮」，2025年9月10日還與我國駐日代表李逸洋會面。

在參議院選舉期間，石平將「保護日本免受中國威脅」作為基本政見，強調：「尖閣諸島（中國稱釣魚島）和台灣問題是日本安全保障的根本。如果台灣發生事態，日本的海上生命線將被切斷，沖繩將成為最前線。未雨綢繆地加以防範是政治的責任。」

在尖閣諸島問題上，石平表示：「中國日常性的領海侵犯正在成為既成事實，領海侵犯具有與領土侵犯相同的性質，可以說侵略已趨於常態化。然而，日本政府有時反而壓制地方自治體的努力。我將於國會中提出問題，要求政府採取堅定的因應措施。」

在日本首相高市早苗2025年11月7日在國會答詢時發表「台灣有事」談話，中國駐大阪總領事薛劍發表恐嚇性內容，揚言「斬首」高市首相後，石平明確表態，認為高市首相涉及台灣的談話十分合理、必要，也對避免台海衝突有嚇阻效果，因此他全力支持，要求外相茂木敏充考慮將發表不當言論的薛劍列為「不受歡迎人物」、驅逐出境。

針對中國2025年12月底進行環台軍演，石平也聲援台灣，稱「來自中國的威脅已迫在眉睫」。

