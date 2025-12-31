為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    涉損壞芬蘭灣海底電纜 可疑船隻遭查扣

    2025/12/31 22:22 中央社
    一艘船損壞連接芬蘭首都赫爾辛基與愛沙尼亞首都塔林、位於芬蘭灣的海底電信電纜，遭芬蘭當局扣押。（擷取自Google地圖）

    一艘船損壞連接芬蘭首都赫爾辛基與愛沙尼亞首都塔林、位於芬蘭灣的海底電信電纜，遭芬蘭當局扣押。（擷取自Google地圖）

    芬蘭警方今天表示，已扣押一艘涉嫌在數小時前損壞連接芬蘭首都赫爾辛基與愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）、位於芬蘭灣（Gulf of Finland）的海底電信電纜船隻。

    法新社報導，警方並未透露該船隻的具體細節。

    警方在聲明中指出，該船涉嫌「對電纜造成損壞」，這條電纜屬於芬蘭電信集團Elisa，位置位於愛沙尼亞的專屬經濟區（exclusive economic zone）內。

    芬蘭灣是波羅的海的一部分，鄰接愛沙尼亞、芬蘭和俄羅斯。

    Elisa今天清晨發現其電纜出現故障，並向芬蘭相關單位通報。

    警方表示，芬蘭海岸警備隊的巡邏船與直升機在芬蘭的專屬經濟區內定位到這艘疑似船隻，發現其錨鏈已降入海中。

    海岸警備隊指示該船停下並收回錨鏈，並命令其前往芬蘭領海拋錨。

    芬蘭警方表示，正以「加重毀損、加重毀損未遂及加重干擾電信」罪嫌調查此案。

    警方並指出，正與多個國內外相關單位合作調查，包括愛沙尼亞在內。

    近年來，波羅的海的能源及通訊基礎設施，包括海底電纜和管線，屢次發生損壞事件。

    自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，許多專家和政界人士認為，這類疑似電纜破壞事件是俄羅斯針對西方國家「混合戰」的一部分。

    芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）今天在X平台發表聲明表示：「芬蘭已做好應對各類安全挑戰的準備，並會視情況做出必要的回應。」

