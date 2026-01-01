9月女嬰遭「放生6小時」猝死家中 20歲母親供稱去領養狗

高雄9月大女嬰疑受虐致死，檢方今初驗釐清死因。（資料照）

高雄一名9個月大的女嬰疑遭受虐致死，檢警追查時發現，女嬰送醫前6小時獨自在家無人看管，而媽媽和丈夫不在家的原因，竟是跑去外縣市領養流浪狗；由於女嬰身上有大面積外傷，下巴處疑有燙傷，目前全案朝過失致死罪偵辦。

據了解，女嬰的母親是年僅20歲，女嬰及另一個2歲大的小孩都是她跟前夫所生，離婚後又跟現在20歲的丈夫在一起；31日跨年夜上午，女嬰母親接到收容所通知，於是一早9點餵飽女兒後，就趕緊拉著丈夫去領養狗，因找不到人幫忙孩，就獨留9月大的女嬰獨自家在超過6小時。

由於女嬰被送醫時全身赤裸，僅用一條浴巾包裹，醫護人員發現女嬰的左臉、左肩及大腿有大面積瘀青，且下巴處疑似還有燙傷痕跡，小媽媽和小丈大兩人都否認虐嬰，但因疑點太多，警方已派遣鑑識人員前往醫院及相關租屋處進行跡證採集，並同步調閱相關監視器畫面釐清案情，全案目前由橋頭地檢署指揮偵辦中。

h4>☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

