共軍環台軍演海委會辦惜別餐會 管碧玲道歉了

管碧玲與海巡署長張忠龍等高層觀察共軍動態。（海委會提供）

共軍實施正義使命－2025圍台軍演實彈射擊，提高兩岸緊張，海委會主委管碧玲昨中午與多位海巡高層前往高雄某高級婚宴會館聚餐，外界質疑「前方吃緊、後方緊吃」。管碧玲回應指出，坦承是辦「惜別餐會」，她強調，軍演情況海巡都全程掌握，沒有絲毫鬆懈，對於造成社會負面觀感到抱歉。

共軍於去年12月30日發動軍演，國軍及海巡署等單位高度戒備，然而管碧玲及兼任海巡署長的海委會副主委張忠龍等人，卻於31日中午前往高雄「晶綺盛宴」舉辦餐會，引發外界質疑，國民黨立委賴士葆批「溫水煮青蛙」正是講這些不會看日子的白目。

請繼續往下閱讀...

管碧玲說明，因海委會副主委黃向文歸建、海巡署分署長陳泗川退伍，數周前就已安排惜別餐敘，而中國是在29日宣布軍演，軍演時間到30日下午6時為止，因此決定31日的擴大主管會報照常舉行。

她說，昨天是黃向文及陳泗川最後一次參加擴大主管會報，餐敘為惜別性質，2人對海委會、海巡署貢獻卓著，為感謝與惜別，因此決定照常舉辦，她說「他們的貢獻，外人無法理解」。不過她也對造成外界負面觀感、未斷然取消惜別餐會，再次表達「有任何批評，都虛心接受」。

海委會回應表示，中共於12月29日突襲宣布軍演，海巡同仁連日來均依法執行任務，確保航安與民生秩序，期間未發生執法衝突或影響航行秩序，也成功防止灰色地帶衝突升高。海委會強調，中共海警船已航離限制水域，海巡艦艇仍持續監控中。

對於遭質疑敏感時刻還辦餐會，海委會解釋，昨天為第27次擴大會務會報，由於副主委黃向文將於1月16日歸建，此為其最後一次參與擴大會報，黃向文在海委會服務8年，從海保署草創時期僅3名員工，發展至今日百餘人規模，並建立海汙法、海保法等重要法制體系，貢獻良多。

海委會說，考量到正值共軍軍演期間，主委管碧玲確實曾與署長張忠龍討論是否取消餐敘，但考量該活動涉及惜別性質，且牽涉民間餐飲業者的事前準備，才會未突然取消，決定照常舉行。

海委會強調，餐敘期間各級應變中心均維持開設，管碧玲於餐會開始時即要求所有幹部必須保持通訊暢通，隨時緊盯各項事務。海委會重申，面對中共海警常態性的侵擾與恫嚇，海巡署已具備成熟的應處能力，不會因演習結束或會議召開而有所鬆懈。

海巡署官兵在前線監控共軍軍演，傳出高層還在緊張氣氛中聚餐。（海委會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法