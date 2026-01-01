為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    共軍圍台軍演是「虛張聲勢」？美智庫看破手腳：北京付不起開戰代價

    2026/01/01 13:40 編譯陳成良／綜合報導
    儘管共軍演習意圖演練「阻斷外援」戰術，但美方專家向《路透》直言，北京多半是在「虛張聲勢」，因為深知無法承擔與美軍開戰的慘重代價。圖為美軍雷根號、尼米茲號與羅斯福號三艘航空母艦同框巡弋的震懾畫面，象徵令北京忌憚的強大介入能力。（路透資料照）

    儘管共軍演習意圖演練「阻斷外援」戰術，但美方專家向《路透》直言，北京多半是在「虛張聲勢」，因為深知無法承擔與美軍開戰的慘重代價。圖為美軍雷根號、尼米茲號與羅斯福號三艘航空母艦同框巡弋的震懾畫面，象徵令北京忌憚的強大介入能力。（路透資料照）

    中國剛結束代號「正義使命-2025」的大規模圍台軍演，試圖以海空封鎖之勢威嚇台灣。然而，《路透》報導引述美國軍事專家觀點指出，儘管共軍演習強度與範圍不斷擴大，但實質上多半是「虛張聲勢」（bluster），旨在對內宣傳與對外恫嚇，因為北京深知一旦真正開戰，其付出的代價將高到無法承受。

    華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲接觸計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）向《路透》分析，儘管共軍在演習中展現了強大的動員能力，但北京發動全面戰爭的可能性依然極低。他直言：「他們（中共）威脅和虛張聲勢的成分居多，因為無論如何，對中國來說，戰爭的代價都太過高昂。」這番言論戳破了北京試圖透過軍演製造的恐懼迷霧，點出習近平在經濟放緩之際，難以承擔開戰後果的現實。

    戰術核心曝光：「內控外驅」

    針對此次演習的戰術本質，《路透》特別引用了中國國防大學教授張弛在官媒《新華社》上的分析，將其總結為「內控外驅」（Sealing internally and blocking externally）。

    這8個字精準描繪了共軍的戰略野心：「內控」意指透過機艦壓迫，將台灣島內的「分裂勢力」（指台灣政府）困死在島內；「外驅」則是透過區域拒止戰術，阻斷美日等外部勢力的干預管道。報導指出，這種「甕中捉鱉」與「拒止外援」並重的封鎖演練，正是此次軍演與以往最大的不同之處。

    報導提到，面對共軍將台灣視為囊中物，台灣總統賴清德在2026年元旦演說中展現強硬姿態。他直言，中國在演習中已將台灣新獲得的防衛能力視為「假想敵」，因此「2026年將是台灣的關鍵年」。

    賴清德藉此呼籲在野黨控制的立法院，應盡速通過高達400億美元（約新台幣1.25兆元）的國防特別預算案，以因應中國日益增強的擴張威脅。他強調，國際社會都在看台灣是否有自我防衛的決心，台灣必須「做最壞的打算，抱最好的希望」。

