士檢偵辦郭台銘連署站疑買個資案 聲押2人、10人交保

士檢偵辦郭台銘連署站疑買個資案，迄今成功聲押2人、交保10人。（資料照）

2023/11/03 09:29

〔記者溫于德／台北報導〕士林地檢署偵辦郭台銘連署站疑買個資案，本月再度發動搜索，1日指北市張姓前里長涉嫌總統副總統選舉罷免法，聲押禁見獲准；2日另以被告身分搜索一名蘇姓前里長與廖男，今晨訊後諭令各30萬元交保。總計士檢偵辦本案已成功聲押禁見2名被告獲准，另有10名被告交保。

士檢說明，這名張姓前里長在當地有相當人脈，為了獲取不法利益，與不明共犯商議，以至少20萬元為報酬達成1000份連署書；後來張男陸續交付空白連署書給親友，並表示每完成1張連署書就交付250元。

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至於昨日被帶回士檢複訊的蘇姓前里長，深耕北投多年，過去他曾提到，全北市12行政區最落後就是北投區，市府不應擺著放爛，盼加速推動開發案；士檢訊後諭令他30萬元交保，同案廖姓被告的保金也為30萬元，另2名被告獲請回。

本案源於，有消息指出，當舖業者將雙北地區顧客的個資提供給郭台銘的連署站，連署站則花錢取得這些個資。士檢發現，連署站疑為衝高連署書的數量，花錢買下個資名冊再偽簽姓名。

士檢自上月20日起首度指揮警方搜索雙北等多處，並約談北投溫泉大亨陳仲明等7名被告，訊後認定他們都違反總統副總統選舉罷免法第87條規定，諭令陳男300萬元交保（陳男另於本月1日遭新北檢聲押獲准）、江10萬元、尤5萬元、周與謝各3萬元、溫1萬5000元，再對陳男的沈姓女友人聲押禁見獲准。

士檢後經交叉比對金流、連署書名冊，發現疑有共犯參與連署行賄，上月26日再指揮調查局台北市調查處士林站，搜索台北、嘉義2處地點，同時約談沈女的兒子楊男及友人羅男共兩名被告，訊後分別諭令10萬元、30萬元交保。

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