為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

士檢偵辦郭台銘連署站疑買個資案 聲押2人、10人交保

士檢偵辦郭台銘連署站疑買個資案，迄今成功聲押2人、交保10人。（資料照）

士檢偵辦郭台銘連署站疑買個資案，迄今成功聲押2人、交保10人。（資料照）

2023/11/03 09:29

〔記者溫于德／台北報導〕士林地檢署偵辦郭台銘連署站疑買個資案，本月再度發動搜索，1日指北市張姓前里長涉嫌總統副總統選舉罷免法，聲押禁見獲准；2日另以被告身分搜索一名蘇姓前里長與廖男，今晨訊後諭令各30萬元交保。總計士檢偵辦本案已成功聲押禁見2名被告獲准，另有10名被告交保。

士檢說明，這名張姓前里長在當地有相當人脈，為了獲取不法利益，與不明共犯商議，以至少20萬元為報酬達成1000份連署書；後來張男陸續交付空白連署書給親友，並表示每完成1張連署書就交付250元。

至於昨日被帶回士檢複訊的蘇姓前里長，深耕北投多年，過去他曾提到，全北市12行政區最落後就是北投區，市府不應擺著放爛，盼加速推動開發案；士檢訊後諭令他30萬元交保，同案廖姓被告的保金也為30萬元，另2名被告獲請回。

本案源於，有消息指出，當舖業者將雙北地區顧客的個資提供給郭台銘的連署站，連署站則花錢取得這些個資。士檢發現，連署站疑為衝高連署書的數量，花錢買下個資名冊再偽簽姓名。

士檢自上月20日起首度指揮警方搜索雙北等多處，並約談北投溫泉大亨陳仲明等7名被告，訊後認定他們都違反總統副總統選舉罷免法第87條規定，諭令陳男300萬元交保（陳男另於本月1日遭新北檢聲押獲准）、江10萬元、尤5萬元、周與謝各3萬元、溫1萬5000元，再對陳男的沈姓女友人聲押禁見獲准。

士檢後經交叉比對金流、連署書名冊，發現疑有共犯參與連署行賄，上月26日再指揮調查局台北市調查處士林站，搜索台北、嘉義2處地點，同時約談沈女的兒子楊男及友人羅男共兩名被告，訊後分別諭令10萬元、30萬元交保。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
撒20萬衝千份郭台銘連署書 北市前里長收押禁見
2023/11/03 07:13

撒20萬衝千份郭台銘連署書 北市前里長收押禁見
103萬份連署書史上只輸宋楚瑜 郭台銘：象徵渴望改變的民意集結
2023/11/03 05:53

103萬份連署書史上只輸宋楚瑜 郭台銘：象徵渴望改變的民意集結

步步驚險！八點檔男神完攀郊山之王劍龍稜
郭台銘連署站疑買個資 傳士檢再度行動
2023/11/02 19:46

郭台銘連署站疑買個資 傳士檢再度行動
才說要全台跑透透！郭台銘遞交103萬份連署書後 再度神隱
2023/11/02 19:32

才說要全台跑透透！郭台銘遞交103萬份連署書後 再度神隱
數字揭曉！郭台銘陣營：送交103萬餘份連署書
2023/11/02 18:07

數字揭曉！郭台銘陣營：送交103萬餘份連署書
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播