103萬份連署書史上只輸宋楚瑜 郭台銘：象徵渴望改變的民意集結

郭台銘晚間在臉書上貼文，表示將全力以赴、勇往直前。（取自郭台銘臉書）

2023/11/02 21:57

〔記者吳亮儀／台北報導〕總統擬參選人郭台銘陣營今天（2日）晚間宣布，向各縣市選委會繳出103萬6778份群眾連署書。郭台銘晚間也在臉書粉絲團貼文，表示內心有無比的感激、也感到無比的責任，並承諾將勇往直前，付諸行動。

郭陣營自9月20日起開始民眾連署，10月4日就達到參選門檻的30萬份，今天公布共103萬6778份連署書，僅次於2000年親民黨主席宋楚瑜的約106萬份。不過當時審查連署書後實際有效的份數為94.9萬份，郭台銘陣營的連署書也要經各縣市選委會審查後，中選會最晚要在本月14日以前宣布有效份數。

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郭台銘今晚在臉書貼文表示，自從8月28日宣布參選以來累積了超過百萬的民意，對此他內心有無比的感激，同時感到也無比的責任。

郭台銘表示，他感受到百萬民眾對於經濟繁榮的渴求，渴望在這個「低薪、高房價」的時代，重新對生活懷有抱負與夢想，而不僅僅只是在無奈的現實裡，偶爾得到一些小確幸，也明白百萬民眾渴望政府做出正確的策略性決定，盼望施政條理分明，政府官員能以創業家兢兢業業的精神，重新打造政府體系，而不再是得過且過、昏庸無道。

郭台銘說，他聽到許多年輕人們的無奈與憤怒，年輕人們普遍「買不起房子，養不起孩子，爸媽吵著想要抱孫子」，政府應當給年輕人的是無窮的希望與願景，而不是一個充滿困頓、毫無夢想的未來，「超過一百萬份的連署書，象徵渴望改變的民意集結，也彰顯出民主社會的真諦」。

郭台銘也承諾，他十分清楚面對的任務將非常艱鉅，擁有百萬民眾的支持與託付，將勇往直前，付諸行動。

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