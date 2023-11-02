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首頁　>　社會

郭台銘連署站疑買個資 傳士檢再度行動

有消息指出，士檢偵辦郭台銘連署站疑買個資案，今天再度以嫌疑人、證人身分約談數人。（資料照）

有消息指出，士檢偵辦郭台銘連署站疑買個資案，今天再度以嫌疑人、證人身分約談數人。（資料照）

2023/11/02 19:46

〔記者溫于德／台北報導〕總統參選人郭台銘的連署站，疑似花錢買個資來衝連署書數量，偵辦本案的士林地檢署暨上月20日聲押禁見沈姓女被告獲准，並依違反總統副總統選舉罷免法諭令北投溫泉大亨陳仲明等8人交保後（陳後遭新北地院羈押）。據傳，士檢今天再以嫌疑人、證人身分約談數人，但檢方低調不願證實。

有消息指出，當鋪業者將雙北地區顧客的個資提供給郭台銘的連署站，連署站則花錢取得這些個資。士檢則發現，連署站疑為衝高連署書的數量，花錢買下個資名冊再偽簽姓名。

士檢上月底指揮台北市警察局刑警大隊等單位，針對部份雙北地區連署站的可疑連署書進行查扣，同時以證人身分約談百名連署人到案，再以被告身分約談陳仲明、沈女等7人。

承辦檢察官訊後認定他們都違反總統副總統選舉罷免法第87條規定，諭令陳男300萬元、江10萬元、尤5萬元、周與謝各3萬元、溫1萬5000元，再對沈女聲押禁見獲准。

檢察官後經交叉比對連署書名冊、金流，發現有共犯疑似參與連署行賄，上月26日再指揮調查局台北市調查處士林站，搜索台北、嘉義共兩處，同時約談楊（沈女兒子）、羅兩名被告，訊後分別諭令10萬元、30萬元交保。

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