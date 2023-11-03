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郭台銘連署書破120萬份 郭陣營：20萬份不合格已先汰除

獨立總統參選人郭台銘日前到台北市選委會送交連署書。（郭台銘辦公室提供）

獨立總統參選人郭台銘日前到台北市選委會送交連署書。（郭台銘辦公室提供）

2023/11/03 13:13

〔記者吳亮儀／台北報導〕總統擬參選人郭台銘昨天（2日）宣布，總計送件103萬6778份連署書給各縣市選委會。郭陣營今天說明，其實實際收件共超過120萬份，但汰除許多不合格樣態超過20萬份的連署書，汰除率約20%，最後僅送交103萬6778份連署書。

郭陣營自9月20日開始民眾連署以來，到11月2日最後遞件日止，共送交103萬6778份連署書，遠超過基本參選門檻約30萬份。不過，這些連署書得經由各選委會審查，汰除不合格的連署書後，最晚在本月14日前公布實際合格的份數。

郭陣營發言人黃士修今天（3日）補充說明，其實從各地回收的連署書，郭陣營工作人員都採高規格整檢，篩除不合格樣態，包括證件影本不夠清晰、連署人未滿20歲、未按照格式填寫等。衝刺階段，造冊中心採取3班制作業，6天6夜不間斷造冊，最後送交103萬6778份連署書至選委會。

黃士修說，連署與造冊過程，每1張連署書經過多層從嚴檢查，期間共剔除超過20萬份不符作業規定的連署書，汰除率約20%，因連署送件已結束，連署書已失其使用目的，郭辦為保護民眾個資，會將不符作業規範的連署書進行銷毀，以維護民眾權益。

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