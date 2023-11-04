林國春成立板橋聯合競總 朱立倫站台喊「找回公平、正義」

國民黨新北市第六選區立委參選人林國春今舉辦聯合競選總部成立大會，國民黨主朱立倫致詞表示，林國春、侯友宜都是正義的代表，2人當選後，「可以為台灣找回公平、正義的社會」。 （記者闕敬倫攝）

2023/11/04 14:49

〔記者闕敬倫／新北報導〕國民黨新北市第六選區立法委員參選人林國春今（4）早到板橋區雙十人行廣場，舉辦「侯友宜、林國春聯合競選總部成立大會」，台北市長蔣萬安、國民黨主席朱立倫均站台助選，現場有逾2千人到場造勢。朱立倫致詞表示，林國春、侯友宜都是正義的代表，2人當選後，「可以為台灣找回公平、正義的社會」。

蔣萬安說，台北市長來這邊站台助選，林國春是他的兄弟，幫過他很多忙，吃人一口、還人一斗，林國春非常優秀，且具備3個條件，第一是問政優質，第二是服務紮實，第三點更重要，是能苦民所苦。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安表示，林國春從小務農出身，可以為人民提出好法案，爭取真正的權益，現場有很多警察同仁跟警眷，拜託大家記住選票「立法院支持林國春，總統支持侯友宜」。

朱立倫說，林國春、侯友宜都是實實在在、腳踏實地做事情，侯友宜是最好的市長，未來變最好的總統，林國春是最好的議員，未來代表板橋地區當最好的立法委員。

朱立倫指稱，他們都是正義的代表，對民進黨執政以來的不公不義、亂七八糟、貪贓枉法，一定會追查到底，他相信林國春當立委，能替民眾發聲，找出所有的弊案，可以為台灣找回公平、正義的社會。

朱立倫表示，選舉想贏只有一個決心，就是要團結所有的力量，集中所有的選票，選舉剩下差不多70天，讓林國春當選，要靠大家共同的力量，讓侯友宜當選，尤其是要靠板橋地區所有鄉親，「侯友宜當選總統，台灣才能夠安定，兩岸才能夠和平，公平、正義才能實現」。

國民黨新北市第六選區立委參選人林國春今在板橋舉辦「侯友宜、林國春聯合競選總部成立大會」，台北市長蔣萬安、國民黨主席朱立倫均出席站台。 （記者闕敬倫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法