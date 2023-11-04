林國春成立板橋聯合競總 朱立倫站台喊「找回公平、正義」
2023/11/04 14:49
〔記者闕敬倫／新北報導〕國民黨新北市第六選區立法委員參選人林國春今（4）早到板橋區雙十人行廣場，舉辦「侯友宜、林國春聯合競選總部成立大會」，台北市長蔣萬安、國民黨主席朱立倫均站台助選，現場有逾2千人到場造勢。朱立倫致詞表示，林國春、侯友宜都是正義的代表，2人當選後，「可以為台灣找回公平、正義的社會」。
蔣萬安說，台北市長來這邊站台助選，林國春是他的兄弟，幫過他很多忙，吃人一口、還人一斗，林國春非常優秀，且具備3個條件，第一是問政優質，第二是服務紮實，第三點更重要，是能苦民所苦。
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蔣萬安表示，林國春從小務農出身，可以為人民提出好法案，爭取真正的權益，現場有很多警察同仁跟警眷，拜託大家記住選票「立法院支持林國春，總統支持侯友宜」。
朱立倫說，林國春、侯友宜都是實實在在、腳踏實地做事情，侯友宜是最好的市長，未來變最好的總統，林國春是最好的議員，未來代表板橋地區當最好的立法委員。
朱立倫指稱，他們都是正義的代表，對民進黨執政以來的不公不義、亂七八糟、貪贓枉法，一定會追查到底，他相信林國春當立委，能替民眾發聲，找出所有的弊案，可以為台灣找回公平、正義的社會。
朱立倫表示，選舉想贏只有一個決心，就是要團結所有的力量，集中所有的選票，選舉剩下差不多70天，讓林國春當選，要靠大家共同的力量，讓侯友宜當選，尤其是要靠板橋地區所有鄉親，「侯友宜當選總統，台灣才能夠安定，兩岸才能夠和平，公平、正義才能實現」。