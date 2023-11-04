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柯建銘質疑「整天浮濫提案」邱顯智回嗆

邱顯智在臉書發文怒酸，「選舉到了，很怕失去存在感的柯建銘又開始調皮了。」（邱顯智臉書）

邱顯智在臉書發文怒酸，「選舉到了，很怕失去存在感的柯建銘又開始調皮了。」（邱顯智臉書）

2023/11/04 14:16

〔記者林哲遠／台北報導〕民進黨立法院黨團總召柯建銘昨晚到新竹市替黨籍立委參選人林志潔站台，他酸同選區的參選人時代力量立委邱顯智「整天浮濫提案為新竹做了什麼？」，邱顯智今（4）日回擊柯建銘「2022，你搶當主角拖累了民進黨；2024，你還要為了自己在新竹的存在感，搶當民進黨的頭號戰犯嗎？」

林志潔昨晚在新竹市北區湳雅街舊社福德祠前廣場舉辦「志潔開講」問政說明會，民進黨立法院黨團總召柯建銘到場助講，並在致詞時痛批「邱顯智整天浮濫提案，他為新竹做了什麼？」

對此，邱顯智在臉書發文怒酸，「選舉到了，很怕失去存在感的柯建銘又開始調皮了。我為了2300萬台灣人個資外洩，要求行政機關調查時，你在護航內政部、擋提案、切我的麥克風；我為了平均地權條例送案排隊，你一路阻擋法案排審，直到去年地方選舉大敗，才想起來還有這個法。」

邱顯智接續說，「我要求科管局提出園區改善與車道優化方案，爭取新竹國中小周邊人行空間改善時，你不做事就算了，你的幹事長還在那邊因地制宜不用制定統一標準。」

邱顯智怒轟柯建銘把新竹當成自己的禁臠，用自己的囂張跋扈，綁架了林智堅、沈慧虹、林志潔，新竹民進黨變成臭名在外的柯黨、選情才會如此艱難；「柯總召，就是因為你什麼都不幹，只知道護航，還要阻擋各項法案、提案，我們才會這麼累、提這麼多案。」

最後，邱顯智怒嗆柯建銘，「2022，你搶當主角，拖累了民進黨；2024，你還要為了自己在新竹的存在感，搶當民進黨的頭號戰犯嗎？」

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