陳建仁核電言論 馬英九酸「陳揆是幹假的嗎？」

前總統馬英九。（資料照）

2023/11/04 13:42

〔記者施曉光／台北報導〕針對行政院長陳建仁日前在立法院表明「核電是綠電」，但2天後經濟部長王美花卻稱「台灣的綠電不包括核電，陳院長指的是綠色融資」，行政院發言人林子倫也重申「政府非核家園的立場不變」；前總統馬英九今在臉書發文評論表示，他的感覺不只是難過，更是憤怒，這個政府怎麼回事？能源政策是國家重大政策，國家最高行政首長的政策性談話居然遭到部屬公開糾正，陳揆是幹假的嗎？「這樣陳院長還做得下去嗎？」

馬英九認為，陳揆的發言已經公開說明我國也是全球視核能為綠能國家的一員，卻遭閣員公開打臉，陳揆在提出政策之前，沒有在行政院內部討論過嗎？難道是蔡英文總統下令要求王美花與林子倫發言糾正陳揆的嗎？「政府究竟是誰在決定能源政策？」

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馬英九指出，蔡英文總統提出的「非核家園」，包括2025年台灣再生能源達到佔比20%，根本證明做不到，對台灣也沒有幫助，2017年8月15日全台大停電5小時，2018年五月台北市、新北市發生11次跳電，蔡政府才終於被迫在2018年6月將停機的核能二廠二號機恢復運轉，以維持足夠的備轉容量，但「沒有核電，就會缺電」的冷酷事實，卻沒有讓蔡政府學到教訓。

馬英九質疑，2018年11月結合地方選舉辦理的「以核養綠」公投，同意廢止「電業法」第95條之一，「核能發電設備，應於中華民國114年以前全部停止運轉」規定，4座核電廠所在的金山、萬里、恆春、貢寮各地區公投結果大多與全台6比4的得票比例相近，但蔡政府的回應卻是「不予理會」，核一、核二和核三都不延役，核四也不重啟，蔡政府對人民作主的決定毫不理會，這種踐踏民意的蠻橫傲慢態度，國人應該嚴厲譴責。

馬英九指出，現在全球197個國家當中，美國、歐盟、日本、韓國等國，不但都不反核，還在擴大興建新的核能電廠，尤其是美國，除本身有93座核電廠，還在協助如烏克蘭、巴西、印尼興建核能電廠，日本繼續重啟2011年福島核電事件後停機的機組，中國計劃在15年內投入4400億美元新建150座核電廠，加上原有的51座，總數將增加到201座，台灣卻還在推動「非核家園」這種早就遠遠落後於世界發展，更有害臺灣未來的政策，實在是不可思議，更是不可原諒。

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