馬英九替謝國樑政績背書 綠營議員嗆：基隆人沒得失憶症

前總統馬英九今天前往基隆替基隆市長謝國樑站台，他誇讚謝國樑推動友善市民的建設，讓民眾很有感，不應該被罷免。綠營多位市議員則說，馬英九過去背書推薦的基隆市長紀錄差，基隆市民沒有得失憶症，不會被騙。（記者俞肇福攝）

2024/07/21 22:26

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長謝國樑深陷罷免漩渦，前總統馬英九今天（21日）到基隆南興市場替謝國樑掃街宣講，他說，謝國樑上任後，推動包括乾淨家園、行人友善、室內兒童樂園等政策，讓市民有感；謝國樑上任至今，為基市府減債9億元，現在的財政狀況是20年來最好的時候，謝國樑也是最遵守財政紀律的市長，這樣的市長不應該被罷免。

民進黨基隆市議員則說馬前總統過去替前任的基隆市長推薦背書，都有不好紀錄，馬英九今天跑來替謝國樑政績背書，基隆人沒得失憶症，不要想騙基隆人。

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市議員張之豪抨擊說，馬英九在基隆力挺的市長許財利，貪污被判7年。馬英九有臉在基隆跟人談清廉？馬英九在基隆挺的另位市長張通榮，張因關說被判1年8個月，馬英九有臉在基隆跟人談守法？

張之豪指出，馬英九說謝國樑任內幫市府還債9億，說基隆市府財政有史以來最好，表示謝國樑很優秀，馬英九沒講的是，過去9年來，基隆還債57億，林右昌還了48億，謝國樑還9億。他進一步指出，謝國樑可以還9億，因為前總統蔡英文把台灣經濟搞好，中央給基隆稅收盈餘，史上最高。馬英九當總統時給不出來，因為馬英九時代的經濟爛透了。

市議員張顥瀚指出，難道謝國樑忘了他減債的錢從哪來嗎？是中央去年額外分配的17億元統籌分配款，且上任那年的預算也是林右昌在市長任內編列的，結果現在謝國樑透過馬英九及民代、名嘴們到處宣傳是他的功勞，這不是詐騙，哪什麼才是詐騙？！

張顥瀚說，他不禁要問，謝國樑上任以來，除了只會發青年電動機車、鋪人工草皮以外，到底為基隆做了什麼？

市議員吳驊珈表示，馬英九身為法律人，應該曉得無罪推定原則，既然拿鄭文燦出來當政治操作的工具，那新竹縣長楊文科呢？馬英九未免也太雙標，難怪會有徐巧芯這樣的子弟兵，引發全國性罷免，讓人不禁反思馬英九真的是來幫謝市長的嗎？

市議員施偉政表示，謝國樑的青年公益汰舊換新電動機車，政策變變變，都不用送到基隆市議會審議，逃避議會監督，難道馬英九也認同嗎？

謝國樑上任後，獲得中央超徵稅金撥補入市庫，本來期望謝國樑能用來挹注基隆市政建設，例如被市民詬病的基隆市公車，不要再買中古車，採購電動公車更環保，結果謝國樑竟然舉辦一堆和基隆在地聯結很低的活動，這就是馬英九說的遵守財政紀律嗎？標準會不會太LOW（低）？

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