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馬英九替謝國樑政績背書 罷樑團體：禁不起檢驗

深陷罷免風暴的基隆市長謝國樑，今天（21日）邀請前總統馬英九到基隆力挺，馬英九細數謝國樑的政績讓市民有感，不應該被罷免。（記者俞肇福攝）

深陷罷免風暴的基隆市長謝國樑，今天（21日）邀請前總統馬英九到基隆力挺，馬英九細數謝國樑的政績讓市民有感，不應該被罷免。（記者俞肇福攝）

2024/07/21 22:08

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長謝國樑深陷罷免漩渦，前總統馬英九今天（21日）到基隆替謝國樑掃街宣講，他說，謝國樑上任後，推動包括乾淨家園、行人友善、室內兒童樂園等政策，讓市民有感；謝國樑上任至今，為基市府減債9億元，現在的財政狀況是20年來最好的時候，謝國樑也是最遵守財政紀律的市長，這樣的市長不應該被罷免。

對於馬英九為謝國樑政績背書，發動罷免謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」對此深表不認同，直言馬英九這樣的說法禁不起檢驗，公民也不會被馬英九的說法給欺騙。

公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉指出，謝國樑在上任後，花費1億5000萬元採購多輛中古公車，基隆現在車齡10年以上的公車已達46％，更在短短的1個多月，累積拋錨了30輛公車，一邊喊著對行人友善，但卻對行人最重要的交通工具「公車」的相關問題，視若無睹。

另外，謝國樑一邊打著友善兒童的名號，但卻一邊在基隆各地設置在高溫照射下會產生毒素的人工草皮；說著要讓基隆成為「亞洲最有愛的城市」，卻不見對於高齡者及長照的照顧，社福政策評比，每每都淪為全台倒數。

李晏蓉表示，更不要說其他如港景摩天輪、超跑嘉年華、白色沙發等，因市民強烈抗議後才取消的政策，不免讓人質疑謝市長提出政策前，到底有沒有經過仔細評估，還是只是好大喜功。

基隆市長謝國樑今天（21日）邀請前總統馬英九到基隆力挺；發起罷免基隆市長謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉21日晚間指出，馬英九替謝國樑政績背書的說法禁不起檢驗。圖為罷樑團體今天到馬英九宣講的會場抗議。（記者俞肇福攝）

基隆市長謝國樑今天（21日）邀請前總統馬英九到基隆力挺；發起罷免基隆市長謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉21日晚間指出，馬英九替謝國樑政績背書的說法禁不起檢驗。圖為罷樑團體今天到馬英九宣講的會場抗議。（記者俞肇福攝）

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