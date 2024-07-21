張麗善、謝國樑同台護樑 黃敏惠籲基隆鄉親「挺善樑」

基隆市長謝國樑深陷罷免政治風暴，國民黨籍雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠及立委許宇甄今天齊聚國民黨基隆市黨部力挺。（記者俞肇福攝）

2024/07/21 21:24

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市雲林同鄉會今天（21日）16時到17時在國民黨基隆市黨部舉辦「反惡罷」相挺基隆宣講；國民黨籍的雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠及立法委員許宇甄現身國民黨基隆市黨部，呼籲基隆鄉親要「挺善樑」，請大家要做基隆市長謝國樑的後盾，投下不同意罷免票，讓謝國樑繼續為鄉親做事謀福利。

基隆市雲林同鄉會理事長陳素瓊和數十名同鄉會成員，今天下午在國民黨基隆市黨部聚會，肯定謝國樑上任1年多來的施政成績。

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立委許宇甄指出，她認為目前的選罷法規範非常不嚴謹，連署上還可能出現各種問題，沒想到中選會反而干預基隆市選委會，居然要求基隆選委會壓縮行政作業時間，可見中央政府對這次罷免選舉的干預有多深。

張麗善、黃敏惠連袂出席，張、黃二人並以自己當縣市首長的經驗，分析罷免謝國樑欠缺正當性，呼籲大家挺善良的人。

張麗善提到，自己在臉書看到雲林的基隆市民留言，提出謝國樑做的非常好，但面對不合理的罷免，希望有人能站出來替謝國樑發聲，因此自己在今天站出來為謝國樑說話。謝國樑在短短1年半的市長任期內，就用心推動了許多友善空間及許多政績，相信理性的基隆鄉親一定會站出來「不同意罷免」，不應讓善良的謝國樑受到政治迫害。

張麗善表示，謝國樑才當市長不到20個月，沒有提出謝有貪瀆等事證，要罷免他非常不公平。善良的基隆市民應該用理性、智慧判斷，這樣的市長，短期間就有友善行人空間和友善遊戲場或是室內兒童樂園，謝其實做的非常多。

黃敏惠則表示，今天張麗善跟謝國樑同台，正好是代表著「善樑」，呼籲基隆市民挺善「樑」。她也提到，在2022年謝市長參選時，來到基隆輔選，看見街上即便下著雨，也有許多市民朋友冒雨站出來展現支持，當時就覺得非常感動，而現在才過了1年多，希望大家集中力量，再一次站出來挺善「樑」。

謝國樑到場，感謝張麗善、黃敏惠和雲林鄉親的支持，他細數自己短短1年多的時間，已經完成5座兒童室內樂園，今年7個行政區都會有座兒童室內樂園。還有市中心騎樓整平，崁仔頂電纜地下化，學生營養午餐增加20元，已和台北市一樣水準。他在市長任內持續推動各項政策，唯一減少的是市庫負債，他上任時，市庫負債67億元，現在已降到58億元。

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