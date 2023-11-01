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顧立雄：努力促成張忠謀與拜登於APEC會談

立法院司法及法制委員會1日審查「113年度中央政府總預算案關於總統府主管（不含中央研究院）收支部分，總統府秘書長林佳龍（左）、國安會秘書長顧立雄（右）列席。 （記者羅沛德攝）

立法院司法及法制委員會1日審查「113年度中央政府總預算案關於總統府主管（不含中央研究院）收支部分，總統府秘書長林佳龍（左）、國安會秘書長顧立雄（右）列席。 （記者羅沛德攝）

2023/11/01 17:29

〔記者謝君臨／台北報導〕亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會預期將於11月在舊金山舉行。民進黨立委劉建國今（1）日質詢指出，台灣代表張忠謀是否有機會和美國總統拜登會談？對此，國安會秘書長顧立雄回應指出，會有多少國家與台灣雙邊會談，還沒最後定案，「拜登與張忠謀的會議，是我們正在努力的方向」。

2023年APEC會議將於11月15日至17日在美國舊金山舉行，總統蔡英文已敦請台積電創辦人張忠謀擔任會議代表。這也是張忠謀第6度代表蔡總統與會。

立法院司法及法制委員會今審查「113年度中央政府總預算案關於總統府主管收支部分」，邀請總統府秘書長林佳龍、顧立雄列席。

劉建國質詢時表示，去年APEC曼谷峰會，張忠謀與美國副總統賀錦麗會談，聊了晶片等問題。今年舊金山峰會，中國已釋出場邊會談的意思，那台灣代表是否有機會與美國總統拜登見面會談？相信這對台美關係的穩固會更具信心。

顧立雄指出，歷來會利用APEC峰會進行領袖代表和其他國家的雙邊會談，這也是今年進行中的事項，但最後會有多少國家和台灣進行雙邊會談，目前還沒有最後定案，但一定會有相當數目的國家，願意與台灣進行雙邊會談，「拜登跟張忠謀的一個會議，應該也是我們現在正在努力的方向」。

劉建國認為，這是非常重要的一件事情，尤其現在國際局勢詭譎多變，張忠謀若能代表台灣與拜登總統會談，對穩固台美關係絕對是非常重大的成果。

此外，劉建國也詢問，以巴戰爭開啟，哈瑪斯海外領袖馬夏艾接受專訪時表示，哈瑪斯突擊以色列，分散了美國對烏克蘭戰爭的注意力，還說中國正在考慮藉此機會對台灣發動類似攻擊，「國安系統有掌握消息？」

顧立雄指出，以巴戰爭一爆發，蔡總統就召開國安會議因應，目前沒有看到中國有考慮發動攻擊的任何跡象，馬夏艾的話不一定可信，希望國內民眾不要輕信。

民進黨立委劉建國認為，台積電創辦人張忠謀若能代表台灣與美國總統拜登會談，對穩固台美關係絕對是非常重大的成果。（劉建國國會辦公室提供）

民進黨立委劉建國認為，台積電創辦人張忠謀若能代表台灣與美國總統拜登會談，對穩固台美關係絕對是非常重大的成果。（劉建國國會辦公室提供）

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