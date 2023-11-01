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中共對富士康查稅逼退選？ 顧立雄：郭台銘心裡應冷暖自知

鴻海集團旗下的富士康日前被中國查稅，國安會秘書長顧立雄今（1）日表示：「我想郭台銘應該心裡冷暖自知。」（記者羅沛德攝）

鴻海集團旗下的富士康日前被中國查稅，國安會秘書長顧立雄今（1）日表示：「我想郭台銘應該心裡冷暖自知。」（記者羅沛德攝）

2023/11/01 10:41

〔記者謝君臨／台北報導〕鴻海集團旗下的富士康日前被中國查稅、查土地使用，外界質疑，中共此舉是要逼鴻海集團創辦人郭台銘不要參選台灣總統，為介選的手法之一。對此，國安會秘書長顧立雄今（1）日表示：「我想郭台銘應該心裡冷暖自知。」他也說，以政治性手段介入，讓台商感到寒蟬效應，這一項是中國使用的介選手法之一。

立法院司法及法制委員會今審查「113年度中央政府總預算案關於總統府主管（不含中央研究院）收支部分」，顧立雄於會前受訪，針對時事進行回應。

對於中共對富士康查稅，是否逼郭台銘不要參選。顧立雄表示：「我想郭台銘應該心裡冷暖自知。」至於查的動作，是不是逼郭台銘退選，「我想郭台銘應該會比較清楚一點。」不過，總的來講，以政治性手段介入，讓台商感到有一種寒蟬效應，這一項是中國使用的介選手法之一。

此外，對於全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）是否透過返鄉機票介入台灣選舉？顧立雄則說，就他的理解，應該是針對相關機票進行聯合降價的動作，如果說他們有要求支持特定候選人的話，那當然是一個介選的作為。

顧立雄說，過去這樣的「以商圍政」或「以商逼政」的手法確實有看到過，所以如果他們的目的是為了讓台商回來支持特定的候選人，那當然是介選的手段之一。

立法院司法及法制委員會今審查「113年度中央政府總預算案關於總統府主管（不含中央研究院）收支部分」。（記者謝君臨攝）

立法院司法及法制委員會今審查「113年度中央政府總預算案關於總統府主管（不含中央研究院）收支部分」。（記者謝君臨攝）

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