民眾黨魁補選結果出爐！黃國昌8903票當選主席 蔡壁如360票落敗

台灣民眾黨今（15）日舉行第2屆黨主席補選投票，民眾黨稍早公布票數，由立委黃國昌奪下8903票，擊敗前立委蔡壁如360票，順利接棒前主席柯文哲。（資料照）

2025/02/15 16:30

〔記者李文馨／台北報導〕台灣民眾黨今（15）日舉行第2屆黨主席補選投票，民眾黨稍早公布票數，由立委黃國昌奪下8903票，擊敗前立委蔡壁如360票，順利接棒前主席柯文哲。據了解，民眾黨所有主管均已簽署文件，將於新任黨主席就任後總辭；當選人黃國昌將在19日經中央委員會通過後上任，並進行人事任命。

民眾黨前主席柯文哲因涉及京華城弊案、政治獻金假帳案遭羈押禁見，於今年元旦請辭黨主席。黨內推舉立委黃國昌擔任代理黨主席，並安排黨主席補選，民眾黨前立委蔡壁如與黃國昌皆完成參選登記，並達到黨員連署門檻，此為民眾黨創黨5年來首次非同額競選黨主席。

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民眾黨下午宣布，本屆黨主席補選投票總選舉人數為19320人，投票率為47.95%，投票數為9263票。1號候選人黃國昌得票數8903票，得票率96.11%，2號候選人蔡壁如得票數360票，得票率3.89%，投票結果由1號候選人黃國昌勝出。

選舉委員會代表見證委員陳昭姿表示，本次黨主席補選，是經過公開、公平、公正的民主程序進行，兩位優秀候選人也在過程中，呈現黨務發展及願景，辛苦兩位候選人，也謝謝黨員朋友參與，黨主席補選順利圓滿落幕。本次選舉結果及正式當選名單，將經2月19日中央委員會通過確認後公告。

回顧民眾黨過去兩場政見發表會，在黨內組織發展部分，黃國昌提出「3+1組織進化版計畫」，包括溝通更強化、論述更深化、組織更活化，並加上關鍵的人才招募，盼黨內將對執政者的不滿，轉化成向外傳播理念的力量。另外，他也向黨公職喊話，民眾黨要從「一人政黨」轉型為「全民政黨」。

面對蔡壁如拋出「大和解2.0」主張，黃國昌表示，他清楚地認知「和解」不會從天上掉下來，作為一個負責任的政黨，不會把國家未來的發展寄託在對手的善意之上，更不會把自己的生存寄託在執政者的善意之上。

此外，黃國昌也在政見會中透露對2028的想法，他說，他將以民眾黨為平台，邀請專家學者為台灣制定「2028年政策綱領」；至於如何使代議士擁有實質權力，黃說，修憲雖是終極目標，但最務實的作法，是在現行的「立法院職權行使法」中不斷操作衝撞，讓全台民眾看到，民進黨留給台灣什麼殘破的國會監督，「2028年把賴清德拉下來，才是真正邁向改革的第一步」。

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