台灣名嘴、媒體協助中國介選？ 顧立雄：確有掌握個人及民調公司

國安會祕書長顧立雄說，確實有看到個人及民調公司赴中國。（記者羅沛德攝）

2023/11/01 17:08

〔記者謝君臨／台北報導〕中國介入台灣大選手法層出不窮，民進黨立委林楚茵今（1）日質詢時，詢問國安單位是否有掌握台灣媒體協助中國進行大外宣？國安會祕書長顧立雄答詢說，確實有看到個人及民調公司赴中，國安單位有成立專門團隊監控，配合檢調進行蒐羅。他也提及，中國日前通過「愛國主義教育法」，試圖分化台灣社會團結，這點非常值得我們警惕。

立法院司法及法制委員會今天審查「113年度中央政府總預算案關於總統府主管（不含中央研究院）收支部分」，邀請總統府祕書長林佳龍、顧立雄列席。

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林楚茵質詢時提及，中國介選新招，是找在地協力者去對岸參加祕密會議，再回來台灣做一系列宣傳報導，也就是利用台灣名嘴、媒體來幫中國作大外宣，這根本是溫水煮青蛙策略，國安會應根據金流追查。

顧立雄回應，相關訊息國安單位都有掌握，雖然沒辦法說完全掌握，但有看到個人、民調公司確實是有赴中；至於追查金流部分，持續努力當中，這並不容易，不是只有金管會的問題而已，包括相關國安團隊大家都要一起努力，必須要有確切證據才行，國安單位一直都有配合檢調從事相關搜羅。

林楚茵指出，加拿大上週也發布報告，指中國對特定加拿大議員、總理進行垃圾訊息攻擊；Meta也示警台灣已遭中國垃圾訊息行動鎖定。

顧立雄說，從加拿大的案例可以看得出來，中國介選還真的不是只有在台灣，在某些國家會操作讓較親中的民代當選；現在民主國家會集體分享經驗，在維護民主前提下如何做有效因應，這是理念相近國家大家共同的憂慮。

顧立雄強調，針對中國介選，國安單位已成立專門團隊，和行政部門充分合作，我們也會有一些相關工具，它用AI，我們也會用相關工具監測輿情反應，然後適時揭露，因為有些輿情可能沒造成大影響，有些造成很大影響，必須即時揭露反制，內部也會進行溯源，訊息是哪裡來的，這些都在做。

林楚茵再提及，中國上週通過「愛國主義教育法」，這是在對人民做思想改造，只要講不愛國言論就會被制裁，甚至連台灣也被匡列，國安單位應拿出對策。

顧立雄回應，這相當嚴重，台商子弟學校和在中台商都會被納入愛國主義教育範疇，我們現在特別關注台商子弟學校及在中台生，在中台生可能年紀較大，也許有一定的辨識能力，但台商子弟學校很多是小朋友，要特別關注這塊；甚至中共對企業相關教育計畫，也要求納入愛國主義教育，我們會關注後續。

「愛國教育法試圖分化台灣社會團結，這點非常值得我們警惕的。」顧立雄說，因為它還要有子法及相關具體措施，我們會密切關注後續影響。

民進黨立委林楚茵。（林楚茵國會辦公室提供）

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