李彥秀美國房產僅1間？ 四叉貓曝房屋資訊：A房房東住址就是B房

國民黨立委李彥秀近期陷入美國房產爭議，網紅四叉貓在臉書持續分享李彥秀兩處美國房產的相關資訊，可看到位於富勒頓市的房子，其房東的住址恰巧就是李彥秀在爾灣市的房子地址。（資料照）

2025/02/11 10:37

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委李彥秀近期陷入美國房產爭議，她昨日雖稱目前在美國的房產，就只有先生與孩子自住的那一間。但根據網紅四叉貓在臉書分享李彥秀兩處美國房產的相關資訊，可看到位於富勒頓市的房子，其房東的住址恰巧就是李彥秀在爾灣市的房子地址。相關內容引發網友議論。

李彥秀近日捲入美國房產爭議，昨更接受政論節目專訪，落淚聲稱她與家人的隱私遭受侵害，並指目前只有一間是先生侯冠群與未成年女兒自住。李彥秀也指出，位於富勒頓的公寓一直有出租，後來在選上議員、立委之後決定處理這間房產，因此去年已將其出售。李彥秀強調，自己目前在美國的房產，就只有先生與孩子自住的那一間。

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四叉貓昨發文指出，李彥秀接受媒體人黃光芹專訪親上火線，她談及家人受她的工作波及，還有有心人在小孩的美國家門口外面拍照、把車子都公布，自己真的非常難過。他在發文中也貼出相關照片，並諷刺「所以這台8年車齡的白色賓士（一手車）確實是李彥秀的嘛，是不是又忘了做財產申報？」

四叉貓今上午持續分享，李彥秀在富勒頓市及爾灣市的房產資訊。其中在加州富勒頓市的房子，原本分成4間出租，已在2024年5月售出，房東名字則是被寫為「H*** L** Y**」，由於李彥秀的英文應是「Lee Yen-Hsiu」，對此四叉貓表示「Hsiu Lee Yen？秀李彥？外國網站把中文姓氏搞錯了？」

四叉貓也分享富勒頓房子的房東居住地址：就位於爾灣市「119 CANDLEGLOW, IRVINE, CA 92602-1819」，這恰巧就是李彥秀在爾灣市的房子地址，且兩處房子大約距離30公里，開車僅約半個多小時。

他也提到，李彥秀在爾灣市的房子，居住面積為5142平方英尺（144.5坪），總共面積6900平方英尺（193.9坪），購買日期為2016年7月17日，購買價格為230萬美金，目前市值大約為500多萬美金。

四叉貓分享李彥秀在富勒頓市及爾灣市的房產資訊。其中在富勒頓市的房子已在2024年5月售出，房東名字則是被寫為「H*** L** Y**」，對此四叉貓表示「Hsiu Lee Yen？秀李彥？外國網站把中文姓氏搞錯了？」四叉貓也分享富勒頓房子的房東居住地址，恰巧就是李彥秀在爾灣市的房子地址。（圖擷自網路）

四叉貓也分享富勒頓房子的房東居住地址：就位於爾灣市「119 CANDLEGLOW, IRVINE, CA 92602-1819」，這恰巧就是李彥秀在爾灣市的房子地址，且兩處房子大約距離30公里，開車僅約半個多小時。（圖擷自臉書）

四叉貓諷刺「所以這台8年車齡的白色賓士（一手車）確實是李彥秀的嘛，是不是又忘了做財產申報？」（圖擷自臉書）

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