柯文哲被爆「直通習近平」 吳靜怡諷：選總統疑有中共支持

週刊報導指出，柯文哲先前在準備總統大選期間，曾透過幕僚與前陸委會副主委張顯耀、義联集團董事長林義守有所聯繫，甚至直通中國國家主席習近平辦公室及國台辦主任宋濤，獲中方對柯參選「正面看待」。（資料照）

2025/02/11 10:31

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有週刊報導指出，民眾黨前主席柯文哲先前在準備總統大選期間，曾透過幕僚與前陸委會副主委張顯耀、義联集團董事長林義守有所聯繫，甚至直通中國國家主席習近平辦公室及國台辦主任宋濤，獲中方對柯參選「正面看待」。對此媒體人吳靜怡質疑「從頭到尾，柯文哲透過黃珊珊、張顯耀等人，就是目標想要成為『中共支持的人』，根本不在乎嘴裡的草包侯友宜，甚至連柯侯配都不要」。對此消息義联集團則表示沒有回應。

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今上午在臉書粉專「葉教授的國際事務學院」分享週刊報導，指因身陷貪污及侵占政治獻金案遭收押的柯文哲，在2023年備戰大選期間，柯曾與李文宗對話談到，前陸委會副主委張顯耀與義联集團董事長林義守知會李文宗數件事情，其中包含張顯耀前往中國和高層人士會面，其中包含中國國家主席習近平辦公室及國台辦主任宋濤，且中方對柯參選「正面看待」。由於內容敏感，柯文哲還下令李文宗刪掉相關訊息。

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對此「葉教授的國際事務學院」批評，「如果你支持台灣主權，不支持統一，但你還繼續相信柯文哲，那我只能說你的腦迴路需要去檢查一下，謝謝。」

針對週刊報導，吳靜怡在臉書發文諷刺「柯文哲戲弄的藍白合，侯友宜是棄子，郭台銘也只是戲子！」她表示，柯文哲本來一直都認為侯友宜是個草包，而且開會講、到處講。不只如此，比特犬計畫是不是也是突然讓挺韓大將們搖身變成假攻擊賴清德而實質是用空軍大大咬著草包侯友宜，讓侯友宜在藍軍分裂後，只能找陸軍王金平趕快整合組織的建軍，背後到底搞什麼鬼。吳靜怡直言「原來，就是柯文哲以為獲得中國支持，就開始胡作非為破壞藍白合的約定」。

吳靜怡表示，根據媒體報導，原來張顯耀也疑似配合著發佈「假老二」民調，唯有「郭柯合」才能勝過賴清德，但因為富士康稅務問題，11月由中方稅務機關開出僅人民幣2萬元罰款草草結案，至此，郭的參選路已告結束。而在同時間，柯文哲跟威京小沈一樣保持密切關係要喬「侯柯合」，甚至在11月15日於馬英九辦公室柯文哲簽下六點協議，但當晚又落淚返回，這兩面手法到最後去年11月23日，因為侯友宜唸出柯文哲的簡訊：「找個理由讓郭台銘退選」，此時，郭台銘才知道自己被柯文哲「國政顧問團團長」給蒙蔽，事實卻是被柯文哲出賣了。

吳靜怡指出，在2024投票前幾天的一月，侯友宜還是極力希望能夠藍白合，柯文哲則是表示：「沒得談了啦，談什麼，他已經是中共支持的人了，談什麼！」

吳靜怡質疑，「原來，無論從頭到尾，柯文哲透過黃珊珊、張顯耀等人，就是目標想要成為『中共支持的人』，根本不在乎嘴裡的草包侯友宜，甚至連柯侯配都不要，中國籍配偶徐春鶯列入不分區立委名單也僅是一個要找國台辦聊聊、討好中國的手段」。

吳靜怡也批評，一場總統大選，柯文哲從來沒有把任何一筆錢拿回黨部，而競選總部也未見幾筆大額捐贈。吳靜怡表示「總統大選觸及兩岸穿梭的台商不是特別的事，但，想請問民眾黨，為何會是由『競總財務長』李文宗來統籌？是不是就是為了錢？而這些錢去了誰的口袋？黃國昌是不是要成立調查小組，好好查清楚！」

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