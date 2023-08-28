衝高郭台銘連署書 黃士修：挑戰100萬至200萬份

黃士修受訪表示，連署目標份數越多越好，保險起見要有30多萬份，他當然希望竭盡所能衝高連署書份數，會試著努力、挑戰看看100萬至200萬份。 （記者羅沛德攝）

2023/08/28 16:20

〔記者黃靖媗／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘今（28）日宣布以無黨籍身分參選總統，並且公開「GTM」主視覺，並延攬核能流言終結者創辦人黃士修擔任競選辦公室發言人與連署總顧問。黃士修受訪表示，連署目標份數越多越好，保險起見要有30多萬份，他當然希望竭盡所能衝高連署書份數，會試著努力、挑戰看看100萬至200萬份。

黃士修表示，連署就是在野整合的鑰匙，這也是郭台銘請他擔任顧問的原因。

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黃士修也表示，未來會另行召開記者會發布主視覺，以及相關政策發表會，郭台銘日前拜訪許多專家學者，籌組重要智庫，主流民意大聯盟的目標是把焦點帶回國政，而不是整天說誰跟誰配，要先聚焦國政重點，才有整合的契機。

針對連署參選經費，黃士修表示，他們還在估算，2018年「以核養綠公投」花費約500萬元，募集了約32萬份公投連署書，2019年「重啟核四公投」也花費約500萬元，募集約38萬份連署書，這次郭台銘要選總統，連署書還需要身分證影本，其複雜程度與困難度，要在短短1個月內達成門檻，非常艱辛。

根據《公民投票法》，公投連署人只需親自簽名或蓋章，並填具本人國民身分證統一編號及戶籍地址；而根據《總統副總統選舉連署及查核辦法》，總統副總統連署人除了必須親自簽名或蓋章之外，還需要附上本人身分證正面影本。

黃士修表示，他們已經準備空軍媒體宣傳，還在積極尋找陸軍組織、連署站的佈點位置，會儘量如期於9月中旬開放領表，過幾天後，他們也會召開連署說明會，預計先透過社交媒體與通訊軟體發動預先連署，之後再開放據點，儘可能用科技使連署更加方便。

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