總統連署副手是誰？ 郭台銘：我心中已經有人選

鴻海集團創辦人郭台銘明28日於台北市張榮發基金會召開「主流民意大聯盟記者會」，正式宣布參選總統。（記者羅沛德攝）

2023/08/28 13:14

〔記者黃靖媗／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘今日上午宣布將展開連署，投入2024總統大選，並同時公布競辦發言人為之前曾擔任「核四公投」領銜人的黃士修，外界相當關注副手人選。對此，郭台銘表示，他心目中已有副手人選，時機到了，一定會向大家報告。

郭台銘也強調，現在當務之急，應該是他與國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲3人要一起坐下來，他喝奶茶，其他兩人喝咖啡，談論各自的治國理念與勝選方程式，這次要選總統的人，不可能背離主流民意。

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針對郭台銘曾於參加國民黨總統初選時，表態支持國民黨提出的參選人，如今卻未信守承諾，選擇獨立連署參選，引起外界質疑。郭台銘回應，主流民意目前是要「下架民進黨」，但是在野的國民黨、民眾黨參選人，民調低迷、士氣低落，仍不見整合跡象，使得人民焦慮失望，所以他才會站在主流民意大聯盟的立場推動整合。

對於近期幾份有把郭台銘納入選項的民調中，郭台銘的支持度都在4人中敬陪末座，郭台銘表示，他今日才宣布要參選角逐，還沒宣布前就已有10％多的支持度，他相信今天宣布參選後，支持度一定會上揚，他有充分的決心與信心。

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