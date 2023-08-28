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楊志良「家暴說」惹議 曹興誠：不要邏輯錯亂、是非顛倒

聯華電子創辦人曹興誠（左）今天受訪時針對前衛生署長楊志良「家暴說」，批評這是替暴力的人找藉口；希望這些政治人物「競選可以，但邏輯不要錯亂、是非不要顛倒」。（記者謝君臨攝）

聯華電子創辦人曹興誠（左）今天受訪時針對前衛生署長楊志良「家暴說」，批評這是替暴力的人找藉口；希望這些政治人物「競選可以，但邏輯不要錯亂、是非不要顛倒」。（記者謝君臨攝）

2023/08/28 12:42

〔記者謝君臨／台北報導〕前衛生署長楊志良昨（27）日替鴻海集團創辦人郭台銘站台時，竟語出驚人稱，當今台灣社會家暴、輕生等負面新聞頻傳，都是因為民眾「沒辦法修理總統蔡英文」。對此，聯華電子創辦人曹興誠今表示，這非常糟糕，替暴力的人找藉口；希望這些政治人物「競選可以，但邏輯不要錯亂、是非不要顛倒」。

曹興誠今出席由北美洲台灣人醫師協會發起的「烏克蘭義診團」行前記者會，於會前接受媒體聯訪，針對時事議題進行回應。

對於楊志良所言，曹興誠認為：「這非常不好，你如果是有任何事情，都應該用法律和平解決，不是訴諸暴力，更不應該說，施行暴力後把責任推給別人。」

他說，像今天很多台灣人認為，俄羅斯侵略烏克蘭是因為烏克蘭總統澤倫斯基造成的，這樣把被害人和施暴者的角色互換，是邏輯上錯亂，所以從這樣的發言可以知道，很多人認知是有偏差的。

曹興誠強調，台灣是講究真、善、美的地方，「我們反對暴力，反對這種是非顛倒、邏輯錯亂，希望這些政治人物競選可以，但邏輯不要錯亂，是非不要顛倒。」

而在會中致詞時，曹興誠也再度提到，昨天看到楊志良說，台灣每年12萬人家暴，是因為他們沒辦法去打總統蔡英文、行政院長陳建仁，所以打老婆小孩。他聽到昏倒，這是為暴力找藉口，「我們當然是在一個民主法治國家，你有什麼不滿可以訴諸法律解決，怎麼可以訴諸暴力，給暴力找藉口。」

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