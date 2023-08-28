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萬一中共威脅沒收鴻海財產？郭台銘：Yes，please do it！

鴻海集團創辦人郭台銘今日上午宣布投入2024總統大選，郭台銘強調，假如中共政權威脅若不聽話就要沒收鴻海財產，他會說「Yes，please do it」。（記者羅沛德攝）

鴻海集團創辦人郭台銘今日上午宣布投入2024總統大選，郭台銘強調，假如中共政權威脅若不聽話就要沒收鴻海財產，他會說「Yes，please do it」。（記者羅沛德攝）

2023/08/28 12:37

相關新聞請見：

郭台銘宣布獨立參選2024總統 承諾台灣成「亞洲首富」

〔記者黃靖媗／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘今（28）日上午宣布將展開連署，投入2024總統大選，但外界質疑郭台銘是鴻海大股東，恐會受到中國施壓影響。有記者追問，若當選總統，怎麼面對中國制裁的威脅？郭台銘強調，假如中共政權威脅若不聽話就要沒收鴻海財產，他會說「Yes，please do it」。

郭台銘說，他雖然是鴻海集團創辦人，且經營集團46年，但4年前已將集團交給現任董事長劉揚偉，4年來他完全沒有管理、過問公司事務。

郭台銘也說，如果中共政權要沒收鴻海財產，他會說「Yes, please do it」，如果犧牲他個人的財產，能讓中國不要攻打台灣，他願意犧牲，但他不能聽從中國的指派，他現在「教小學、幼稚班還可以養活自己」，不會受到威脅。

郭台銘補充，將來如果發生這種問題，他個人願意接受自身財產被沒收，不會被中共要脅，但其他問題必須由鴻海公司回答，他不能替所有股東與CEO回答。

郭台銘：個人在中國沒財產「都是鴻海的」

此外，郭台銘也強調，他個人在中國沒有一分一毛的財產，土地與房地產全都是鴻海公司擁有的，且鴻海公司沒有跟任何中國公司有過合資、合作。

郭台銘也指出，鴻海有近百萬個股東，他只是其中1個，股東不在大小，只要有1股就是股東，如果中共當局要沒收鴻海的資產，不只是針對他一個人，而是沒收近百萬股東、華爾街金融機構，若中共敢做這種事，全世界還有哪個國家、投資機構、公司敢在中國投資。

郭台銘表示，假如鴻海真的被中國沒收，全世界很多貨品都會無法出貨，半導體產業也無處交貨，這不只是鴻海公司的問題，而是全世界金融產業要共同面對的問題，會影響全世界的供應鏈與客戶，導致天下大亂。

針對利益衝突問題，郭台銘也表示，他這輩子經營鴻海，沒有做過任何中華民國政府的生意，也沒有利用過任何職權與關係，且對鴻海集團而言，台灣政府市場太小，不必做台灣政府的生意，郭台銘也承諾，他未來不會做台灣政府的生意，除非政府有公開招標，也會遵照行政機關要求的法令去做。

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