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郭台銘參選 張嘉郡：張榮味態度不變「整合才能贏」

鴻海創辦人郭台銘今天宣布參選總統，前雲林縣長張榮味（中）的態度備受矚目；圖為昨天國民黨總統參選人侯友宜（左）昨天專程到雲林張榮味家中拜訪，張榮味與胞妹雲林縣長張麗善（右二）、女兒張嘉郡（右一）在門前迎接。（資料照，記者黃淑莉攝）

鴻海創辦人郭台銘今天宣布參選總統，前雲林縣長張榮味（中）的態度備受矚目；圖為昨天國民黨總統參選人侯友宜（左）昨天專程到雲林張榮味家中拜訪，張榮味與胞妹雲林縣長張麗善（右二）、女兒張嘉郡（右一）在門前迎接。（資料照，記者黃淑莉攝）

2023/08/28 12:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕鴻海集團創辦人郭台銘今天早上宣布參選2024年總統選戰，「挺郭派」的雲林縣前縣長張榮味立場及態度受到關注，張榮味女兒前立委張嘉郡受訪指出，張榮味一直都很清楚表達「郭、侯、柯」三方一定要坐下來談，「唯有整合才能贏得勝利」；她個人認為，要達到「下架民進黨」、「政黨輪替」的目標，郭台銘這樣的做法應該是希望為達到目標盡一點心力，「應該還有整合空間」。

張嘉郡表示，在野要整合出最強一組才能夠完成下架民進黨、政黨輪替的目標，郭台銘自己提出要請大家喝咖啡整合，她個人認為，郭台銘這樣做法（宣布參選）應該是希望能在「下架民進黨」的大目標下盡一點心力，若三方能整合成一組的話，下架民進黨的目標就能大大前進一步。

未來三方還有協調整合的空間嗎？張嘉郡說，如果大家有心為下架民進黨、政黨輪替的大方向著想，一定有整合的空間，畢竟大家都不是為了個人，侯友宜、柯文哲及郭台銘走到這一步都是為台灣、為中華民國著想，不是為一己之私，她覺得最後能有最圓滿的結果，且若能整合也可以大大帶動區域立委的勝選氣氛。

至於父親張榮味的態度是否有變？張嘉郡指出，張榮味一直以來表達很清楚，就是三方一定要坐下來談，唯有整合才能夠贏得勝利，必須團結一切可團結的力量。

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