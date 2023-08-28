郭台銘宣布選總統 南投議長何勝豐：認真幫他連署達門檻

南投縣議會議長何勝豐（右）最早退出國民黨力挺郭台銘（中），他說會開始認真幫郭連署，讓郭可達參選總統的門檻。（資料照，記者陳鳳麗攝）

2023/08/28 12:33

〔記者陳鳳麗／南投報導〕郭台銘今天開記者會宣布參選總統，最早退出國民黨表達力挺郭台銘的南投縣議長何勝豐說，郭獨立參選要連署過關才行，現在會努力在南投縣幫郭連署，看能否連署個數萬份。何勝豐也強調，只是單純支持郭，也只是小角色，沒有要掛名擔任什麼幹部。

南投縣議會議長何勝豐早在國民黨決定提名侯友宜參選總統當日就宣布退出國民黨交還黨證，被視為最早公開立挺郭台銘的國民黨籍議長，今天在郭台銘開宣布參選總統記者會後他才接媒體電話，明確表明會幫郭台銘在南投縣進行連署，至於連署的目標沒有具體設定，但他強調「幾萬份總要有吧！」

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郭台銘今天公布主流民意大聯盟發言人由黃士修擔任，何勝豐是否也會擔任主流民意大聯盟的什麼幹部？何勝豐說，他就是感覺郭台銘是比較適合選總統的人選而支持他，況且自己只是小角色，沒有要擔任什麼職務。

郭台銘組的主流民意大聯盟昨晚在高雄大造勢，現場有「草屯17車」等導引牌受矚目，南投縣草屯鎮盛傳是鎮代會主席陳文忠揪了20台遊覽車去高雄相挺，陳文忠表示，這是南投縣議長何勝豐主揪，他只是幫忙找了一點人，事實上去的人不只草屯人，還有南投縣其他鄉鎮的人，只是導引牌不知為何都寫成「草屯○車」。

何勝豐對此事回應，草屯的確去了很多車，而昨晚到高雄的遊覽車應不只20台，草屯去很多人，還有其他鄉鎮的揪人去高雄參加造勢場子，只是表達對郭台銘的支持心意而已。

郭台銘的主流民意大聯盟27日晚間在高雄辦郭台銘造勢晚會，現場有「草屯17車」等導引牌，聽說草屯去了20台遊覽車。（資料照）

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