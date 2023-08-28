郭台銘決競逐總統 林俊憲先道歉：民進黨須戒慎恐懼

對於郭台銘宣布參選下屆總統，立委林俊憲在臉書說民進黨要小心、戒慎恐懼。（圖：林俊憲服務處提供）

2023/08/28 11:27

〔記者王俊忠／台南報導〕對於郭台銘在今天上午正式宣布參選下屆總統，民進黨台南市立委林俊憲在臉書表示：「我必須要道個歉」，因為他這幾個月一直在節目上說郭董不會參選，畢竟郭過去開芭樂票的經驗太多了，連美前總統川普都敢唬爛，但看來那是以前「年輕氣盛」，現在已成為穩重的男人了，他聽說很多支持民進黨的好朋友都要幫郭連署，幫郭一圓選總統的夢，「可千萬別讓他們失望」！

對於郭宣布下場後的總統選局，林俊憲認為，民進黨還是要小心，因為選舉到了這個階段，現在最關鍵的勝負在於國會席次過半。從這個角度看，在野陣營有3隻母雞，簡單的數學3大於1，本來局勢可能會像2016年那樣發展，母雞無力、拖累小雞崩盤，現在則要看郭董這隻母雞有多強？不過，昨天看到郭營大將楊志良的發言，他就稍微沒那麼擔心了！

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林俊憲覺得，侯友宜選到好像人間蒸發、民眾堂主變票房毒藥，現在小雞們有郭董可以靠，難道國民黨朱主席的「嚴厲口頭警告」就能阻止郭董幫忙站台嗎？他想這很難，人不為己、天誅地滅，當然是小雞自己的選情重要，誰管你國民黨會不會泡沫化呢？這也是對政壇板塊影響可能最深遠的地方，值得觀察。

林俊憲還說，看到郭董參選，他此時此刻的心情就像臉書這張圖，先不要笑、戒慎恐懼。他也相信黨內總統參選人賴清德無論是面對2個、3個甚至100個對手，選戰行動仍然不會鬆懈，按照自己的步調繼續走，爭取最多民眾的支持！

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