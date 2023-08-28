郭台銘宣布參選總統 曹興誠：「呵呵，祝福他！」

對於鴻海集團創辦人郭台銘宣布投入2024總統大選，聯華電子創辦人曹興誠獻上祝福。（記者謝君臨攝）

2023/08/28 11:20

〔記者謝君臨／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘稍早宣布將投入2024總統大選。對此，聯華電子創辦人曹興誠今（28）日於立法院受訪時表示：「祝福他！」他也強調，問題是每個參選人都應該想到說，「我萬一當選了，我該做什麼？我怎麼辦？」郭董提出很多政見，但要提出「為何你做得到，不是嘴巴講，是真的能夠實際做到。」

曹興誠今出席由北美洲台灣人醫師協會發起的烏克蘭義診團行前記者會，於會前接受媒體聯訪，針對時事議題進行回應。

請繼續往下閱讀...

對於郭台銘宣布參選總統，曹興誠先是「呵呵」笑了兩聲，隨即獻上祝福，他表示，任何人都有參選總統的權力，可是問題是，每個參選人都應該想到，「我萬一當選了，我該做什麼？我怎麼辦？不是只想當選，而是當選後要怎麼做。」

曹興誠說，今天郭董提出很多政見，「但你要提出來說，為何你可以實施這個政見，而且不是嘴巴講講，是真的能夠實際可以做到。」

另，對於郭台銘說，自己不同於其他參選人，是唯一懂財經的經濟人。曹興誠則認為，政府是由各式各樣、各種專才的人所組成，不一定是總統有那樣的專才，那個事情才做得好，如果依照這個邏輯，什麼事都要總統一個人來做，不是這個樣子，民主國家是大家很多人在做事。

媒體提問，針對郭董國防、兩岸政見的看法？曹興誠說，這部分他沒有看到，下次有機會再談。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法